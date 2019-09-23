За езду в нетрезвом состоянии могут лишить прав на 5 лет
Госавтоинспекция намерена ужесточить ответственность за езду в нетрезвом состоянии.
Об этом рассказал официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на СТВ.
Сейчас, если алкотест показывает 0,3 промилле и выше, назначают штраф от 50 до 100 базовых величин (от 1275 до 2550 рублей) и лишают прав на 3 года. Однако если будет обнаружено более 0,8 промилле алкоголя в крови, то и штраф, и срок лишения водительских прав будет больше.
– МВД выступает инициатором ужесточения ответственности в части дифференцирования состояния водителя. Предполагается, что в пределах 0,3-0,8 промилле останется ответственность, которая действует сегодня; если 0,8 и больше, то штраф уже будет составлять 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения сроком на 5 лет, – отметил С. Соловей.
08:53 23/09/2019
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