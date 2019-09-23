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МИД Беларуси 23 сентября проконсультирует граждан по визовому соглашению с ЕС

Онлайн-консультация по вопросам визового соглашения с Евросоюзом пройдет 23 сентября на официальной странице МИД Беларуси в Facebook.

Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует пресс-служба внешнеполитического ведомства в соцсети.

Беларусью принято решение о подписании соглашений с ЕС об упрощении визового режима и реадмиссии. Соответствующие Указы Главы государства опубликованы 21 сентября на Национальном правовом интернет-портале. Теперь главное консульское управление МИД во взаимодействии с пресс-службой готово ответить на имеющиеся у граждан вопросы, касающиеся практического содержания проектов указанных документов. Начало онлайн-консультации в 15:00.
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