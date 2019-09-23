Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует пресс-служба внешнеполитического ведомства в соцсети.





Беларусью принято решение о подписании соглашений с ЕС об упрощении визового режима и реадмиссии. Соответствующие Указы Главы государства опубликованы 21 сентября на Национальном правовом интернет-портале. Теперь главное консульское управление МИД во взаимодействии с пресс-службой готово ответить на имеющиеся у граждан вопросы, касающиеся практического содержания проектов указанных документов. Начало онлайн-консультации в 15:00.



