У соратника Порошенко украли часы по цене квартиры
Возле здания столичной мэрии обокрали депутата Георгия Ясинского. Чиновник лишился очень дорогой модели, средняя цена за которую составляет 31500 долларов.
Фото: kiev.informator.ua
У столичного депутата от партии Порошенко прямо возле мэрии украли часы по цене квартиры
В Киеве обокрали депутата Киевсовета от партии Европейская Солидарность Георгия Ясинского. Об этом сообщает Страна.ua.
Инцидент произошел 20 сентября на Крещатике, возле здания столичной мэрии. Политик пожаловался в полицию, что у него незаметно сняли с руки часы Breguet Marine Automatic Chronograph в корпусе из 18-каратного розового золота.
В окружении депутата изданию рассказали, что средняя цена часов составляет 31500 долларов. Примерно столько же стоит однокомнатная квартира в столице Украины.
Заведено дело по статье "кража в особо крупном размере".
Ранее сообщалось, что под Киевом ограбили народного депутата. Злоумышленник якобы на глазах у парламентария забрал кожаную сумку, в которой были документы, банковские карты, пистолет Форт и телефон Nokia 3310.
Напомним, в аэропорту Борисполь обокрали автомобиль народного депутата от ВО Батькивщина Владислава Бухарева. Он обратился в полицию и заявил о том, что на его автомобиле Lexus открутили колпаки.
08:26 23/09/2019
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