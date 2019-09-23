"Время секонд-хенд" Алексиевич заняла третье место в топ-100 лучших произведений XXI века
Книга "Время секонд-хенд" белорусской писательницы Светланы Алексиевич заняла третье место в топ-100 лучших произведений XXI века, составленном британским изданием The Guardian. "Незабываемая книга, которая является одновременно актом катарсиса и глубокой демонстрацией сочувствия", — написали о ней составители рейтинга.
фото Еврорадио
"Время секонд-хенд" — пятая и последняя книга из цикла "Голоса утопии". Она опубликована в 2013 году, а в 2016 году переведена Бэлой Шаевич на английский язык. Между этими событиями — Нобелевская премия по литературе, которую Светлана Алексиевич получила в 2015-м.
На второе место The Guardian поставил роман "Галаад" (2004) американской писательницы Мэрилин Робинсон, удостоенный Пулитцеровской премии. Первое место в списке занимает роман "Волчий зал" (2009) Хилари Мантел, за который писательница получила Букеровскую премию.
07:50 23/09/2019
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