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"Время секонд-хенд" Алексиевич заняла третье место в топ-100 лучших произведений XXI века

Книга "Время секонд-хенд" белорусской писательницы Светланы Алексиевич заняла третье место в топ-100 лучших произведений XXI века, составленном британским изданием The Guardian. "Незабываемая книга, которая является одновременно актом катарсиса и глубокой демонстрацией сочувствия", — написали о ней составители рейтинга.

фото Еврорадио

"Время секонд-хенд" — пятая и последняя книга из цикла "Голоса утопии". Она опубликована в 2013 году, а в 2016 году переведена Бэлой Шаевич на английский язык. Между этими событиями — Нобелевская премия по литературе, которую Светлана Алексиевич получила в 2015-м.

На второе место The Guardian поставил роман "Галаад" (2004) американской писательницы Мэрилин Робинсон, удостоенный Пулитцеровской премии. Первое место в списке занимает роман "Волчий зал" (2009) Хилари Мантел, за который писательница получила Букеровскую премию.
euroradio.fm
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