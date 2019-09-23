"Чернобыль" удостоился сразу трех статуэток Emmy

Юхан Ренк, режиссер "Чернобыля"





Телевизионный мини-сериал "Чернобыль", созданный американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky, в воскресенье, 22 сентября, удостоился сразу трех статуэток Emmy на 71-й церемонии вручения этой телевизионной премии в Лос-Анджелесе, пишет Deutsche Welle.





Награда была присуждена шведскому кинематографисту Юхану Ренку за "выдающуюся режиссуру", американцу Крейгу Мейзину за "выдающийся сценарий", а также всей команде "Чернобыля" за "исключительный мини-сериал".





О терпимости и признании различий





Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду американской Академии телевизионных наук и искусств, в четвертый раз став "лучшим драматическим сериалом" года. Кроме того также четвертую награду за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале (до этого его отметили в 2011, 2015 и 2018 годах) получил исполнитель роли Тириона Ланнистера Питер Динклэйдж.





"Грязная извращенка тоже может дойти до Emmy"





Благосклонность жюри снискал также британский телесериал "Дрянь", снятый в жанре драматической комедии: наградили сценаристку, британку Фиби Уоллер-Бридж, которая удостоилась Emmy одновременно и как "выдающая исполнительница главной роли", а также режиссера Харри Брадбера.









Получая награду, актриса пошутила, что ее победа - доказательство того, что "грязная, извращенная, испорченная женщина тоже может дойти до Emmy".





Кого еще наградили





Сериал "Удивительная миссис Мейзел" собрал Emmy за исполнение комедийной мужской роли второго плана (Тони Шэлуб) и исполнение комедийной женской роли второго плана (Алекс Борштейн). Сериал "Барри" отмечен за главную комедийную мужскую роль (Билл Хейдер).





Церемония вручения Emmy по традиции проходит в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Название премии происходит от слова immy - так называлась передающая вакуумная трубка в первых телевизионных камерах.



