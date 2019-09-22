Глава патриаршей комиссии РПЦ о детском мате: Я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается
Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов рассказал, как отучить человека от использования нецензурной лексики.
Смирнов отметил, что один из его воспитанников ругался матом и даже при нем. «Я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается», — сказал протоиерей.
По его мнению, подобный способ эффективен, однако лучше обойтись без него. При этом протоиерей задался вопросом, зачем сквернословить, если в русском языке есть «500 тысяч слов прекрасных». Смирнов заявил, что лучше сочинять стихотворения.
Источник: РБК
17:06 22/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».