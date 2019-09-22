На эти вопросы ответила председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ.





Многим интересно, куда поступают данные, которые говорят о себе граждане Беларуси. Что передается министру по налогам и сборам, что – министру здравоохранения, что – министру образования. И какая существует связь переписи с данными, которые доступны министерствам и контролирующим органам?









Инна Медведева: «Что касается Сергея Эдуардовича Наливайко (министр по налогам и сборам – прим. ОНТ), то вряд ли мы ему что-то дадим. Это налоговые органы, которым информацию мы не предоставляем. Агрегированную, конечно предоставляем… Мы раз в 10 лет считаем на основе данных переписи фактическую безработицу… Это касается всего населения. Если ежеквартально мы это делаем на выборке, то здесь мы охватим абсолютно 100% населения. Что касается Министерства здравоохранения, то министр увидит сколько жителей, сколько необходимо больниц, сколько необходимо медицинского персонала… Это село, город, агрогородок – не так важно. Мы доставим ему информацию по каждому конкретному населённому пункту. Тогда он сможет сделать вывод, как ему построить работу здравоохранения непосредственно в каждом маленьком населённом пункте. Нужен ли ФАП (фельдшерско-акушерский пункт – прим. ОНТ), сохранять его или нет?»





Общие данные переписи 2019 года разместят в открытом доступе. Эти сведения будут доступны любому желающему. На основе анализа этих данных можно ожидать снижения очередей в поликлиниках, изменения в движении общественного транспорта, строительства новых школ и детских садов. Корректировки могут коснуться любой сферы жизни человека, если на это укажут цифры.