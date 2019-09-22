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Передает ли Белстат личные данные белорусов в налоговую и другие органы?

Личные данные белорусов конфиденциальны, но куда потом Белстат подаёт собранную информацию? Стоит ли опасаться, что эти сведения «утекут не туда»?

На эти вопросы ответила председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Многим интересно, куда поступают данные, которые говорят о себе граждане Беларуси. Что передается министру по налогам и сборам, что – министру здравоохранения, что – министру образования. И какая существует связь переписи с данными, которые доступны министерствам и контролирующим органам? 


Инна Медведева: «Что касается Сергея Эдуардовича Наливайко (министр по налогам и сборам – прим. ОНТ), то вряд ли мы ему что-то дадим. Это налоговые органы, которым информацию мы не предоставляем. Агрегированную, конечно предоставляем… Мы раз в 10 лет считаем на основе данных переписи фактическую безработицу… Это касается всего населения. Если ежеквартально мы это делаем на выборке, то здесь мы охватим абсолютно 100% населения. Что касается Министерства здравоохранения, то министр увидит сколько жителей, сколько необходимо больниц, сколько необходимо медицинского персонала… Это село, город, агрогородок – не так важно. Мы доставим ему информацию по каждому конкретному населённому пункту. Тогда он сможет сделать вывод, как ему построить работу здравоохранения непосредственно в каждом маленьком населённом пункте. Нужен ли ФАП (фельдшерско-акушерский пункт – прим. ОНТ), сохранять его или нет?»

Общие данные переписи 2019 года разместят в открытом доступе. Эти сведения будут доступны любому желающему. На основе анализа этих данных можно ожидать снижения очередей в поликлиниках, изменения в движении общественного транспорта, строительства новых школ и детских садов. Корректировки могут коснуться любой сферы жизни человека, если на это укажут цифры.
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