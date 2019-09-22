Ливанец угнал самолет. Его арестовали в Греции спустя 30 лет

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Позже угонщиков называли членами ливанской «Хезболлы». Сама радикальная шиитская группировка не признала их за своих, передает ВВС





При захвате самолета был убит американский пассажир-морской пехотинец. Среди заложников был и греческий певец Демис Руссос.





Ливанца разыскивали в течение 30 лет. Найти его удалось на острове Миконос, куда он сошел с круизного лайнера 19 сентября.





Во время проверки паспорта оказалось, что фамилия ливанца внесена в «красный список» Интерпола по запросу Германии.





Сейчас подозреваемый находится в тюрьме строгого режима, его должны опознать власти Германии.









Первый раз ливанца задержали спустя два года после угона самолета — в 1987 году во Франкфурте. Но затем его выпустили в обмен на освобождение двух граждан Германии, которых удерживали в заложниках его сообщники в Ливане.





Рейс TWA 847 из Афин в Рим был захвачен в июне 1985 года. Угонщики сначала посадили самолет в Бейруте, где в обмен на топливо освободили некоторых пассажиров, в числе которых Демис Руссос, затем лайнер слетал в Алжир и вернулся в Бейрут, где в это время шла гражданская война. Остальных заложников, среди которых пилот Джон Тестрейк, удерживали 17 дней.