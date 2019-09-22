Ливанец угнал самолет. Его арестовали в Греции спустя 30 лет
Полиция Греции арестовала 65-летнего ливанца, которого обвиняют в угоне самолета в 1985 году, а также похищении людей. Имя подозреваемого не называется, известно, что он ливанец, предположительно один из тех, кто 14 июня 1985 года угнал самолет американской авиакомпании TWA, следовавший рейсом 847 из Каира в Сан-Диего с несколькими остановками. Самолет захватили вскоре после взлета в Афинах. Угонщики потребовали тогда освобождения из израильских тюрем 700 мусульман-шиитов.
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Позже угонщиков называли членами ливанской «Хезболлы». Сама радикальная шиитская группировка не признала их за своих, передает ВВС.
При захвате самолета был убит американский пассажир-морской пехотинец. Среди заложников был и греческий певец Демис Руссос.
Ливанца разыскивали в течение 30 лет. Найти его удалось на острове Миконос, куда он сошел с круизного лайнера 19 сентября.
Во время проверки паспорта оказалось, что фамилия ливанца внесена в «красный список» Интерпола по запросу Германии.
Сейчас подозреваемый находится в тюрьме строгого режима, его должны опознать власти Германии.
Первый раз ливанца задержали спустя два года после угона самолета — в 1987 году во Франкфурте. Но затем его выпустили в обмен на освобождение двух граждан Германии, которых удерживали в заложниках его сообщники в Ливане.
Рейс TWA 847 из Афин в Рим был захвачен в июне 1985 года. Угонщики сначала посадили самолет в Бейруте, где в обмен на топливо освободили некоторых пассажиров, в числе которых Демис Руссос, затем лайнер слетал в Алжир и вернулся в Бейрут, где в это время шла гражданская война. Остальных заложников, среди которых пилот Джон Тестрейк, удерживали 17 дней.
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