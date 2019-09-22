Американец три дня пробыл в Минске и снял видеоролик
Что его удивило в белорусской столице?
«Минск — это очень креативное место. Люди очень классные», — рассказывает американец Питер Сантенелло, который три с половиной дня пробыл в белорусской столице и снял о городе почти 19-минутный видеоролик. По его мнению, в Минске живут открытые и неагрессивные люди, но «никто не улыбнется тебе просто так, улыбку нужно заслужить». Американца удивили широкие улицы и тротуары, а также памятники Ленину, сообщает tut.by.
Иностранец среди прочего прошелся по проспекту Победителей, по улицам Зыбицкой, Октябрьской, Революционной, побывал в Осмоловке, сходил в Национальную библиотеку, прокатился в метро.
«Передо мной, как мне кажется, раритетные советские дома», — говорит иностранец, глядя на Старовиленскую улицу, в том числе на «дом Чижа». На проспекте Победителей американца удивила ширина тротуара. «Но никого нет», — отметил видеоблогер.
Октябрьскую улицу блогер называет «богемной». Блогер также проехался в метро, больше всего ему понравились станции «Площадь Ленина» и «Грушевка». В метрополитене его удивили серпы и молоты.
Иностранец увидел некоторую иронию в том, что к Минску в частности и Беларуси в целом на Западе относятся с некоторой снисходительностью, замечая только политическую составляющую. «Но в реальности это более приятное место, чем вы думали, — считает блогер. — Минск — это очень креативное место. Люди очень классные».
Блогер хотел попасть на экскурсию по Тракторному заводу, но не получилось.
«Минск — невероятное место, отличается от того, что я видел раньше», — резюмирует американец, который несколько лет живет в Украине. По его мнению, город обязательно стоит посмотреть, «это невероятное место для туризма».
15:23 22/09/2019
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