Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Завтра в Беларуси ожидаются первые заморозки

Переменная облачность и заморозки на большей части территории Беларуси ожидаются 23 сентября, сообщает Белгидромет.

Осадков преимущественно не ожидается, только ночью местами в юго-восточных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ветер – северный, северо-восточный умеренный.

Ночью почти на всей территории Беларуси прогнозируются заморозки до минус 3 градусов, местами температура воздуха составит 1-4 градусов выше нуля, по юго-западу будет теплее всего – до 8 градусов. В середине дня температура воздуха может достигать 9-15 градусов тепла.

В Минске дневная температура не превысит 10 градусов и постепенно начнет снижаться в последующие дни. Незначительное потепление ожидается только ближе к следующим выходным.
Источник: КА/АА belsat.eu
Поделиться
Последние известия


Блоги
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...
Уладзiмiр Някляеў
Предатели!
Игорь Драко
17 сентября: день, когда Беларуси стало больше
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru