Завтра в Беларуси ожидаются первые заморозки
Переменная облачность и заморозки на большей части территории Беларуси ожидаются 23 сентября, сообщает Белгидромет.
Осадков преимущественно не ожидается, только ночью местами в юго-восточных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ветер – северный, северо-восточный умеренный.
Ночью почти на всей территории Беларуси прогнозируются заморозки до минус 3 градусов, местами температура воздуха составит 1-4 градусов выше нуля, по юго-западу будет теплее всего – до 8 градусов. В середине дня температура воздуха может достигать 9-15 градусов тепла.
В Минске дневная температура не превысит 10 градусов и постепенно начнет снижаться в последующие дни. Незначительное потепление ожидается только ближе к следующим выходным.
Источник: КА/АА belsat.eu
14:25 22/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».