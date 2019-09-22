Какие документы обязательно хранить вечно, а что можно смело отправлять в урну?
Пожалуй, в каждой белорусской семье есть «волшебная» коробочка, в которую складываются все документы – начиная от паспорта и свидетельства о рождении и заканчивая квитанциями об оплате услуг ЖКХ и чеками из магазинов. Что из этого нужно беречь как зеницу ока? Куда обращаться, если важный документ утерян или испорчен?
Об этом pvlida.by поговорили с нотариусом Гродненского нотариального округа Галиной Гринкевич.
К документам, которые нужно хранить надежно, особенно при различных жизненных обстоятельствах (переезд, ЧП и т.д.), относятся:
паспорт либо документ, его заменяющий;
все личные документы (свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации брака, военный билет);
документы об образовании;
документы, подтверждающие наличие льгот (например, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида);
правоустанавливающие документы на имущество: свидетельство о праве на наследство; свидетельство о праве собственности; договоры купли-продажи, дарения; брачные договоры; договоры раздела имущества между супругами (бывшими супругами).
Эти бумаги должны храниться вечно. На всякий случай лучше отсканировать их и сделать электронный вариант. Восстановление вышеуказанных документов – достаточно долгий и сложный процесс.
Обязательно храните все благодарности, награды и грамоты, а также договоры с работодателями и документы, подтверждающие ваше членство в различных союзах. Первые пригодятся при оформлении пенсии, вторые – для определения трудового стажа.
Где восстанавливать?
Если вы потеряли паспорт, обращайтесь в отдел по гражданству и миграции по месту вашей регистрации. За получение данного документа в случае его утраты (хищения) нужно будет заплатить 1 базовую величину – это 25,5 рубля.
За повторным свидетельством о рождении (смерти, заключении либо расторжении брака) нужно обращаться в орган ЗАГС. Каждый отдел ЗАГС имеет свой архив, в котором записи актов гражданского состояния хранятся 75 лет, после чего передаются на хранение в государственные архивы. Так, самые ранние документы, которые находятся в отделе ЗАГС Лидского райисполкома, датированы 1945 годом.
Если же необходимая актовая запись отсутствует, и у вас нет иной возможности восстановить документ, нужно обратиться в суд.
Получить дубликаты нотариально удостоверенных документов можно в нотариальной конторе или у нотариуса нотариального бюро, а если документы сданы на хранение в нотариальный архив – в соответствующем нотариальном архиве.
Стоит ли хранить квитанции об оплате услуг ЖКХ?
Ответ на этот вопрос однозначный – да. Ведь только при помощи них вы сможете в случае сбоя компьютерных программ доказать, что исправно оплачивали коммуналку, газ, воду, электричество и т.д. Особенно важно не выбрасывать квитанции, если вы – не единственный собственник квартиры. Конечно, «коллекционировать» в течение всей жизни их не надо, так как ни в одном нормативном документе не сказано, сколько лет нужно хранить эти документы. Здесь вступает в действие Закон о сроке исковой давности по спорам, который истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации.
Банковские документы
Если вы погасили кредит или выплатили рассрочку, не спешите «расставаться» с договором. С этими документами нужно быть предельно внимательным. А лучше всего обратиться в банк и взять справку о том, что он больше к вам претензий не имеет.
Избавляемся от лишнего мусора
Просроченные гарантии, справки и рецепты, заключения и назначения врачей, долговые расписки… У вас накопилась целая стопка «важных» бумаг? Можете смело отправлять их в урну, только порвите на мелкие кусочки.
13:55 22/09/2019
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