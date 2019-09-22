53-летний американец «покорил» самые глубокие точки пяти океанов

Его зовут Виктор Весково, ему 53 года и он бизнесмен, пишет 34travel.me









Пару лет назад Виктор придумал миссию Five Deeps Expedition («Пять глубин»), в декабре 2018-го бизнесмен начал осуществлять ее – погрузился на дно желоба Пуэрто-Рико в Атлантическом океане, глубина которого 8375 метров. В феврале 2019-го Виктор «покорил» Южно-Сандвичев желоб на дне Южного океана, глубиной 8266 метров. Затем был Зондский желоб на глубине 7450 метров Индийского океана. А в апреле бизнесмен спустился к Бездне Челленджера Марианской впадины в Тихом океане на глубину 10928 метров. Одного раза Виктору оказалось не достаточно – уже в мае он повторил последнее погружение, закрепив за собой рекорд человека, дважды побывавшего в самой глубокой точке планеты. И, наконец, 24 августа Весково опустился на дно впадину Моллой – 5500 метров – в Северный Ледовитый океан, где до него не бывал никто.









Виктор и его команда погружались на глубоководной субмарине массой 12 тонн. Пожалуй, самое важное в этом всем – Виктор не просто удовлетворял свой каприз, он помогал исследователям. Во время погружений бизнесмена его команда плотно поработала над картами морского дна, а еще смогла выявить как минимум 40 новых видов животных и изучить множество глубинных локаций на предмет загрязнения и присутствия микроскопической жизни.









Хотя Виктор окончил свою миссию, он не планирует останавливаться на достигнутом. Говорит, что продолжит изучение малоизвестных глубин, потому что до сих пор 90% Мирового океана остаются неисследованными. А еще Виктор мечтает однажды оказаться на орбите, потому он задумывается о сотрудничестве с NASA или SpaceX.



