Как министр образования стал боксерской грушей для Лукашенко
2019 год для Игоря Карпенко получается адовым. Уйдет ли он в отставку добровольно?
Фото: president.gov.by
Когда почти три года назад лидер белорусских коммунистов Игорь Карпенко был назначен министром образования, казалось, что чиновник вытянул счастливый билет. На деле же его ожидала незавидная судьба.
В текущем году Карпенко превратился для Александра Лукашенко в мальчика для битья. Никто из чиновников в последнее время не сталкивался с таким объемом критики как министр образования.
UDF.BY восстановил хронологию претензий к Игорю Карпенко со стороны первого лица.
Январь: «Если министр этого не понял, значит, он не министр»
Отношения руководителя страны и министра образования не задались с самого начала года. На совещании Лукашенко при всех бросил камень в огород Карпенко:
«Вузовские и школьные программы надо реанимировать и привести в нормальный вид. У нас порой уже в восьмом-девятом классе изучают то, что мы раньше изучали в вузе… Поэтому надо очень серьезно заняться образованием. Если министр этого не понял, значит, он не министр».
Февраль: «на всю катушку спросить» с министра образования
В следующем месяце Лукашенко вновь возмутился школьными программами, обратившись к Карпенко и его коллегам:
«Мы начинаем университетские программы перебрасывать в школу. Зачем вы это делаете?»
Министр образования оперативно отреагировал, анонсировав обновление школьных программ к 2021 году. Но его ждал новый удар. В Столбцах старшеклассник убил учительницу и учащегося.
Лукашенко потебовал «на всю катушку спросить», в том числе, с Карпенко. На деле ему был вынесен выговор «за непринятие должных мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей в учреждениях общего среднего образования».
Апрель: «Чудеса читаю: министр образования какое-то распоряжение издал»
Получив выговор, министр образования стал думать, как обеспечить безопасность в школах. Возникла идея ввести в школах дополнительную должность заместителя директора по безопасности. И вновь Карпенко не угодил.
«Сегодня чудеса читаю в каком-то СМИ (я разбирался с правительством): министр образования какое-то распоряжение издал, что учитель должен приходить в школу не раньше чем за 30 минут до начала уроков и уходить не позже чем 30 минут после окончания, ввести замдиректора по безопасности и кучу охранников в школе. Спрашивается, кто самые главные охранники в школе? Учителя. Так было у нас всегда», — возмутился Лукашенко.
И добавил: «Не надо пожар тушить бензином».
Эта критика со стороны руководителя страны, наверное, была для министра самой обидной. Сначала его наказали за бездействие, а потом за инициативу. Так и осталось загадкой, как же Карпенко должен был обеспечить «должные меры» по безопасности школьников.
Сентябрь: «Недавно министр докладывал: рапортуют, у них все прекрасно. Да не прекрасно»
Получив небольшую передышку на лето, Карпенко вновь столкнулся с неожиданной и эмоциональной реакцией Лукашенко. Узнав, что в гомельской школе уволили учительницу, которые школьники сняли на видео в момент нецензурной словесной угрозы, руководитель страны решил вмешаться. Он признал восстановить педагога на работе и уволить несколько местных чиновников из сфер образования.
Не забыл Лукашенко и о Карпенко. Министру вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии.
По этому поводу руководитель Беларуси возмутился:
«Недавно министр докладывал: рапортуют, у них все прекрасно. Да не прекрасно. Если такой бардак в школе, не нужны ни учебники, ни программы, ни новые методички».
Кажется, в конце года Карпенко ждут новые претензии
И без скандала в гомельской школе министр образования был в тревожном ожидании. Месяц назад Лукашенко заявил, что «систему поступления в вузы придется где-то совершенствовать» и высказал сомнение в эффективности централизованного тестирования.
«В этом году мы планируем после парламентских выборов, проведем такое серьезное мероприятие – мозговой штурм», – объявил руководитель страны.
По всей видимости, от очередной порции критики чиновнику спасти не удастся. Карпенко в пору заказывать футболку с недоуменным вопросом «Почему всегда я?!»
Но внимание руководителя страны к сфере образования вполне объяснимо: его младшему сыну Николаю еще учиться и учиться. Можно только представить, что будет с чиновниками от образования, когда Коля начнет готовиться к поступлению в вуз.
Что касается конкретно Карпенко, то, по всей видимости, руководитель страны прочувствовал, что тот готов терпеть критику и поэтому вряд ли станет к министру мягче.
Вопрос в том, как долго нервная система Карпенко позволит ему выдерживать нападки со стороны Лукашенко. И не решится ли он уйти добровольно.
13:24 22/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».