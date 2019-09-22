"Проблема века: одиночество». И не только в сети: Интеллектуальный клуб "Светлана Алексиевич приглашает"
24 сентября в интеллектуальном клубе Светланы Алексиевич состоится встреча с известным писателем Янушем Вишневским.
ЯНУШ ВИШНЕВСКИЙ – один из самых популярных писателей современной Польши. Дебютировал в литературе романом "Одиночество в Сети" (2001 г.) — историей виртуальной любви, ставшей реальностью. Книга три года не выходила из списков бестселлеров, выдержала множество переизданий, в том числе с дополнениями по результатам дискуссии с читателями на интернет-форумах. "Из всего, что вечно, самый краткий срок у любви", говорит Вишневский.
В чем секрет успеха его книг? Это всегда открытый взгляд современного мужчины на современную женщину, и наоборот – женщины на мужчину, на события, важные для современной личности. А еще в каждом из его многочисленных романов слышится тихая мелодия грусти, навеянной любовными переживаниями. Он ищет, задает вопросы, размышляет. О том, как повсюду — от Москвы до острова Бора-Бора — мужчины и женщины мечтают о любви и близости.
Мир очень быстро меняется. Технологически мы становимся зависимы от цифры. А что будет с нашими чувствами? Об этом также пойдет разговор на встрече в клубе.
24 сентября 2019. 19.00
Дворец искусств, зал № 2, ул. Козлова, 3
Вход свободный
Количество мест ограничено.
"Белорусский партизан"
13:11 22/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».