ЯНУШ ВИШНЕВСКИЙ – один из самых популярных писателей современной Польши. Дебютировал в литературе романом "Одиночество в Сети" (2001 г.) — историей виртуальной любви, ставшей реальностью. Книга три года не выходила из списков бестселлеров, выдержала множество переизданий, в том числе с дополнениями по результатам дискуссии с читателями на интернет-форумах. "Из всего, что вечно, самый краткий срок у любви", говорит Вишневский.





В чем секрет успеха его книг? Это всегда открытый взгляд современного мужчины на современную женщину, и наоборот – женщины на мужчину, на события, важные для современной личности. А еще в каждом из его многочисленных романов слышится тихая мелодия грусти, навеянной любовными переживаниями. Он ищет, задает вопросы, размышляет. О том, как повсюду — от Москвы до острова Бора-Бора — мужчины и женщины мечтают о любви и близости.





Мир очень быстро меняется. Технологически мы становимся зависимы от цифры. А что будет с нашими чувствами? Об этом также пойдет разговор на встрече в клубе.





24 сентября 2019. 19.00 Дворец искусств, зал № 2, ул. Козлова, 3





Вход свободный

Количество мест ограничено.