В Албании произошло самое мощное землетрясение за 30 лет: десятки пострадавших
Землетрясение магнитудой 5,6 и немного менее сильный подземный толчок после него всколыхнули албанский портовый город Дуррес в субботу, 21 сентября, раскачивая дома там, а также, в частности, в столице Тиране.
|
1 из 2
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Министерство обороны заявило, что это самое мощное землетрясение в Албании за последние 30 лет.
"Все наши соседи выбегли с криком. Слава Богу, это длилось недолго - около 20 секунд. Это был кошмар на 10 этаже. Я не помню более мощного, чем этот", - сказал 67-летний пенсионер Агим в Тиране.
Министр здравоохранения Огерта Манастирлиу заявила, что 68 человек получили помощь в результате травм в Тиране и Дурресе. Большинство пострадавших - это люди которые получили травмы, когда выбегали из домов в панике.
Многие из них были выписаны после лечения, сказала она.
"Меньше людей приходит в больницы (после первой спешки)", - сказала Манастирлиу журналистам.
В регионе Тираны повреждены 48 домов и три многоквартирных дома, а в регионе Дуррес - 42 дома и четыре многоквартирных дома, заявила министр обороны Олта Хачка на пресс-конференции.
"Самое главное, что потерь среди людей нет", - добавила она.
В других районах были повреждены двадцать зданий.
Ранее было подтверждено, что нефтяные скважины не повреждены.
Геологическая служба США дала землетрясения начальную магнитуду 5,6, в то время как Албанский институт геологических наук сообщил, что зарегистрировал 5,8.
12:56 22/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».