Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Mirror.





От отравления "Новичком" умерла девушка Чарли - Дон Стерджесс. Она нашла его во флаконе от духов и применила. Сам Роули провел в коме две недели.





Интересы пострадавшего будет защищать Патрик Макгвайр, адвокат, который в свое время был защитником жертв террористических атак на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году.





"Чарли продолжает испытывать серьезные побочные эффекты от токсичного вещества, попавшего в его организм. Но он говорит, что больше всего его беспокоит установление истины того, что произошло", - заявил Макгвайр.





Бывший шпион ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены российскими агентами веществом "Новичок" в марте 2018 года.





Более чем через года после громкого отравления в британском Солсбери Скотленд-Ярд сообщил о еще одной жертве в связи с инцидентом.





В Лондоне заявляли, что президент РФ Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление в Солсбери. Москва обвинения отвергает.