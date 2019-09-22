Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Грузовик протаранил троллейбус в Минске. Есть пострадавшие

ДТП с грузовиком и троллейбусом произошло на проспекте Дзержинского в Минске в субботу.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, троллейбус двигался в крайне правой полосе. В момент когда водитель троллейбуса начал перестраиваться во вторую полосу, такой же маневр совершил ехавший перед ним грузовик. В результате водителю пришлось резко затормозить. В это время в него врезался ехавший сзади МАЗ.

В салоне троллейбуса в момент аварии находились пассажиры. Некоторые из них упали. По информации ГАИ, два человека обратились за медицинской помощью. Проводится проверка.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...
Уладзiмiр Някляеў
Предатели!
Игорь Драко
17 сентября: день, когда Беларуси стало больше
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru