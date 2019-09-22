Грузовик протаранил троллейбус в Минске. Есть пострадавшие
ДТП с грузовиком и троллейбусом произошло на проспекте Дзержинского в Минске в субботу.
По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, троллейбус двигался в крайне правой полосе. В момент когда водитель троллейбуса начал перестраиваться во вторую полосу, такой же маневр совершил ехавший перед ним грузовик. В результате водителю пришлось резко затормозить. В это время в него врезался ехавший сзади МАЗ.
В салоне троллейбуса в момент аварии находились пассажиры. Некоторые из них упали. По информации ГАИ, два человека обратились за медицинской помощью. Проводится проверка.
12:26 22/09/2019
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