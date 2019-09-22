Швырнул головой о дверь. Как беларуска пыталась засудить экс-мужа за домашние насилие
В Беларуси все еще нет закона о домашнем насилии, но есть истории, когда женщина пытается в суде привлечь к ответственности бывшего мужа за то, что он поднял на нее руку, после чего она провела неделю в больнице.
По информации TUT.by рассказываем, чем такие истории заканчиваются.
Эта история 28-летней Натальи (имя героини изменено – прим. ред.). Несколько месяцев назад она развелась со вторым мужем и сейчас одна воспитывает четверых детей. Старшему ребенку Натальи 11 лет, младшему – два года, вместе с ними Наталья живет на пособие – денег у женщины практически нет.
Что произошло
Наталья с бывшим мужем Михаилом прожили в браке восемь лет. Жили по принципу: она воспитывает детей, он – зарабатывает деньги. По словам женщины, проблемы начались только в последний год – экс-супруг перестал приносить доход в семью. Хотя и до этого ссоры были, но до побоев не доходило. Самый ужасный скандал в их семье случился 9 января этого года. Наталья приехала домой в десять вечера, когда дома был супруг и шестилетний сын – мальчик был голодный и не сделал уроки. Наталья начала готовить ужин и началась ссора: «Муж начал вытягивать меня в коридор, я же бросила в него пачку картофельного пюре быстрого приготовления, которую держала в руке. Уже в коридоре муж поднял меня и два раза швырнул головой о дверь. Я сползла по двери, присела на пол и увидела: за всем этим наблюдают старшие дети. Михаил собрался и ушел, а я вызвала милицию», – рассказала Наталья TUT.by. Однако муж Натальи, когда узнал, что в их квартиру едет наряд, тоже позвонил в милицию и пожаловался на семейный скандал.
Уже на следующий день Наталью забрали в больницу, где она провела неделю. Наталья рассказала, что хотела вызвать скорую тем же вечером, но у старшей дочки, которая видела ссору, случился нервный срыв: тряслись руки, отказывали. Поэтому она не решилась уезжать в больницу и оставлять детей с Михаилом. «Еще полгода дочка вспоминала эту историю, а я пила антидепрессанты. Выходит, последний год терпела мужа из-за детей, но сами дети и пострадали в итоге», – рассказала Наталья. В больнице у нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, кровоподтек на правом предплечье. Это травмы, которые в суде относят к категории легких телесных повреждений.
Как прошел суд
Наталья решила не прощать экс-супругу побои, и пошла в суд. Но суд признал Михаила невиновным — «за отсутствием состава преступления». Экс-супруг Натальи свою вину не признал, в процессе он настаивал на том, что ссора произошла из-за его замечания о том, что Наталья готовит пюре быстрого приготовления. Мол, после этого Наталья стала кричать и бить его, а он держал ее за руки. Михаил говорил в суде, что не бил женщину и не понимает, откуда у нее травмы.
Хотя в приговоре сказано, что Наталья во время судебного процесса давала последовательные достоверные показания, которые соотносились с выводами судебно-медицинских экспертиз. А Михаил менял свои показания: если сразу не отрицал, что толкал жену, потом отказался от этих слов. В его показаниях суд усомнился и «признал недостоверными и данными с целью избежать ответственности за содеянное». И тем не менее пришел к выводу, что отсутствует состав преступления.
«Как мать четверых детей, как женщина, не могу спустить это бывшему мужу с рук, поэтому буду бороться до последнего. Хотя понимаю: бессильна против адвоката, которого нанял супруг. Я же в суде была одна, выступала как частный обвинитель и не знаю законы так хорошо, чтобы грамотно себя защищать», – рассказала Наталья и добавила, что с приговором суда не согласна и будет его обжаловать.
12:15 22/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».