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СМИ: У России есть компромат на сын королевы Елизаветы II

Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю.


Как пишет The Times, так считает британская разведка MI6.

По данным СМИ, компромат может быть связан со скандалом вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого недавно обвинили в секс-торговле несовершеннолетними. Якобы одна из жертв призналась, что он заставлял ее заниматься сексом с целым рядом влиятельных мужчин, в том числе с принцем Эндрю.

Сведения российской стороне мог передать бывший сотрудник полиции Флориды Джон Дуган, который имел доступ к расследованию этого дела, но в 2009 году покинул США и перебрался в Россию.

Герцог Йоркский Эндрю — средний сын королевы Елизаветы II.
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