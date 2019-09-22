СМИ: У России есть компромат на сын королевы Елизаветы II





Как пишет The Times, так считает британская разведка MI6.





По данным СМИ, компромат может быть связан со скандалом вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого недавно обвинили в секс-торговле несовершеннолетними. Якобы одна из жертв призналась, что он заставлял ее заниматься сексом с целым рядом влиятельных мужчин, в том числе с принцем Эндрю.





Сведения российской стороне мог передать бывший сотрудник полиции Флориды Джон Дуган, который имел доступ к расследованию этого дела, но в 2009 году покинул США и перебрался в Россию.





Герцог Йоркский Эндрю — средний сын королевы Елизаветы II.