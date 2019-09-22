Минские и березовские активисты почтили память жертв Берёзо-Картузского концлагеря
Концентрационный лагерь Берёза-Картузская действовал с 1934 по 1939 годы в городе Берёза как места внесудебного заключения противников правящего режима. Ежегодно активисты «Руха Салідарнасці Разам» проводят акции в память о жертвах, которые за своё несогласие испытали всю тяжесть безжалостного катка власти.
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Сейчас в зданиях бывшей тюрьмы и концентрационного лагеря находятся продуктовые и бытовые магазины, ресторан, частные офисы. Кроме белого памятника с красной звездой ничто не напоминает о трагических событиях, что здесь происходили 80 лет назад.
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Тамара Щепеткина — местная жительница и корреспондент «Радыё Рацыя», рассказывает:
— Из местных жителей в этом лагере никто не сидел — людей привозили. Когда-то считалось, что тут был польский концлагерь, но по факту это была обычная тюрьма. В ней издевались над заключенными, заставляли голыми коленями по щебню ползать, но не убивали и не расстреливали — за 5 лет через нее прошли тысячи. Только 13 человек после освобождения умерли в Кобринской больнице — это объективные данные. Поэтому среди местного населения этот памятник не имеет ценности.
На молитву в память о жертвах собралось 11 человек — это активисты из Минска и Берёзы, бард Дмитрий Захаревич, Алена Талстая, журналисты. Алена Толстая, су-председатель «Руха Салідарнасці Разам» утверждает, что уже больше 10 лет проводит акции в память о жертвах Березо-Картузского лагеря:
— Тут по приказу Екатерины на месте фундамента Картузского монастыря были построены казармы для второго гусарского полка из кирпичей монастыря, который был разрушен. Позже казармы стали тюрьмой.
К сожалению, дате 17 сентября сейчас не уделяется должного внимания в нашем государстве. Мы сюда приезжаем в память о людях — противниках правящего режима, которых удерживали в этой тюрьме без суда и обвиняли в «антигосударственной деятельности». Это были коммунисты, деятели еврейского, украинского и белорусского национальных движений, польские политические оппоненты Юзефа Пилсудского. Достаточно было заявления местного полицейского управления, которое следователь подписывал в течении 48 часов и человека помещали в эту тюрьму на 3 месяца. Местная администрация тюрьмы имела право продлевать срок заключения: на 3 месяца, потом ещё на 3 и так не один раз.
— Главной целью было сломать человека духовно и телесно, унизить его. С одной стороны — да, в сравнении со сталинскими лагерями это была не такая жестокая тюрьма, но на их примере было организовано и это место заключения.
Почему это важно сейчас? Потому что 17 сентября исполнилось 80 лет с тех пор как были объединены территории восточной и западной Беларуси. Наша цель показать обществу то, что именно Россия и СССР были причиной того, что Беларусь делили и на нашу территорию приходили чужие войск
— С одной стороны есть положительный момент — наши земли всё-таки объединены, без этого не было бы современной Беларуси. С другой стороны дату 17 сентября активно использует Россия для пропаганды создания Союзного Государства. Не нужно забывать, что в 1939 году СССР действовал совместно с немецкими войсками и что уже в начале Второй мировой войны города Западной Беларуси бомбило Люфтваффе. Управляли бомбардировками из Минска, — говорит политическая активистка.
Яна Чернявская, "Белорусский партизан"
09:11 22/09/2019
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