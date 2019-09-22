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На Эльбрусе пропал альпинист из Беларуси

Во время восхождения на гору Эльбрус пропал 62-летний альпинист из Беларуси, сообщает пресс-служба МЧС Кабардино-Балкарии.


Сообщение о том, что беларус не вышел на связь в установленное время, МЧС получило 20 сентября в 11:28 утра. Альпинист совершал восхождение с восточной стороны горы и не был зарегистрирован.

Спасатели для поисков задействовали коммерческий вертолет, однако осмотр на высоте 4 тысяч метров и выше результатов не дал. После этого поиски прекратились.

Последнее сообщение на сайте МЧС Кабардино-Балкарии датировано вчерашним днем и там указано, что теперь «решается вопрос о дальнейшей зоне и времени поиска».
Reform.by
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