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Пропавшую в Бресте школьницу нашли мертвой

Пропавшая неделю назад 15-летняя брестчанка найдена мертвой - ее обнаружили грибники, сообщает поисково-спасательный отряд "Ангел".

"Найдена грибниками. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Благодарим всех, кто оказывал помощь в поисках", - говорится в сообщении волонтеров.

Где именно нашли школьницу и при каких обстоятельствах она погибла, не разглашается. Известно, что ее искали в районе деревни Новые Радваничи под Брестом.

15-летняя Вероника Анорьева пропала 14 сентября. Около 19:00 девочка вышла из дома в Бресте и ушла в неизвестном направлении. После этого на связь не выходила, ее никто не видел. Пропавшую искали сотрудники милиции и волонтеры.
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