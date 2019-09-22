Пропавшую в Бресте школьницу нашли мертвой

"Найдена грибниками. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Благодарим всех, кто оказывал помощь в поисках", - говорится в сообщении волонтеров.





Где именно нашли школьницу и при каких обстоятельствах она погибла, не разглашается. Известно, что ее искали в районе деревни Новые Радваничи под Брестом.





15-летняя Вероника Анорьева пропала 14 сентября. Около 19:00 девочка вышла из дома в Бресте и ушла в неизвестном направлении. После этого на связь не выходила, ее никто не видел. Пропавшую искали сотрудники милиции и волонтеры.







