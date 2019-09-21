"Из Астрахани шли семга, осетрина, севрюга, из Киева — шоколад и мармелад". Какие были магазины в дореволюционном Минске
Жители Минска более 100 лет назад, сами о том не подозревая, шиковали и никакого торгового голода не испытывали.
фото: ГУМ: так в 1951 году выглядела секция парфюмерии
Также город был еще и распределителем. Об этом заявил историк и знаток Минска дореволюционного Захар Шибеко, подробности — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».
Шибеко говорит, что более 100 лет назад горожане, сами того не ведая, шиковали и никакого торгового голода не испытывали: из Астрахани шли семга, осетрина, севрюга, из Киева — шоколад и мармелад… Везли к нам ткани, парфюмерию, технику… А все благодаря железной дороге! Минск был также распределителем: товары из него растекались по всем белорусским землям. Сам город тоже много чего производил: роскошное пиво, красивые обои, добротную обувь, стеклянную продукцию… Дефицита не было еще и потому, что в Минске жили-были 100 тыс. человек — столько сейчас в одном только Партизанском районе.
Универсамы и универмаги счастья
Развитие торговли у нас идет волнами. Та дореволюционная волна ушла в океан истории и сгинула. Минск моего детства сопряжен с очередями за хорошими конфетами и модными кофточками. Женщинам не хватало золотых украшений, мужчинам — хороших сигарет, книгоманам — книг, кофеманам — кофе. И потрясение чувств происходило тогда, когда вещи и продукты удавалось каким-то образом добыть, достать, урвать, отхватить, выцыганить. Именно в этом и заключалось счастье. Мы ходили в магазин, как в театр или на выставку — за витаминами новизны, в надежде на чудо, например, в виде английских женских сапог, добытых в ГУМе ценой битвы с перекупщиками (не я их носила — они носили меня на крыльях эйфории. Выбросить не могу — пылятся на даче). Полтора часа очереди в ЦУМе — и вот они — серьги, великолепная чешская бижутерия от «Яблонекс» начала 1970-х (до сих пор в косметичке).
Мой отчим Александр Мачульский, приехавший в послевоенный Минск из деревни Воргутьево, участник строительства второй очереди «МАЗа», рассказывал, как на ноябрьские открывали ГУМ. Это был 1951 год.
Но прежде вставлю свои пять копеек: ГУМов в истории Минска два.
Высокие гости — покупатели ГУМа. Слева направо (на переднем плане) первый секретарь ЦК КПБ Кирилл Мазуров и первый секретарь ЦК Польской объединенной рабочей партии Владислав Гомулка. 1958 год
Появление государственного универсального магазина было продиктовано политикой, ведь в СССР Минск всегда был и оставался «брамай на Захад» — вратами в буржуазные Польшу и Германию. Поэтому магазин в 1930-е создавался на лучшей улице города как витрина социалистического образа жизни. Распоряжение шло из Москвы, из Наркомснаба от Анастаса Микояна.
Аппарат ЦК КПБ присмотрел на углу ул. Советской и Комсомольской (сейчас пр. Независимости, 17) здание бывшего Польского банка. 28 мая 1934 года в нем открыли трехэтажный ГУМ. Газетчики назвали его университетом торговли: эталон и образец, он показывал другим торгующим организациям, как надо работать. Покупатели могли отдохнуть на диванах и креслах, пообедать в кафе-ресторане. Один этаж занимал «Детский мир»… Короче, в войну всё разбомбили и разграбили.
Тот же Микоян в 1945-м подписал разрешение на строительство нового ГУМа. Главный архитектор Минска Юрий Егоров получил участок на пересечении Советской и Ленинской (пр. Независимости и ул. Ленина) — самых важных городских магистралей. Проект доверили Роману Гегарту, выпускнику Московского архитектурного института, приехавшему восстанавливать белорусскую столицу. Кстати, по его проектам возведены также консерватория, телецентр на ул. Коммунистической, многие жилые дома и офисные здания.
Гегарт сделал ГУМ монументальным тортом, обсыпанным мраморной крошкой, которая, если присмотреться, поблескивает на солнце. Снаружи — цепочка фронтончиков, геральдические пояски, лепнина, майолика, барельефы, внутри — паркет, бронза.
Булочная — магазин № 48 «Минскхлебторга» — нынешний «Каравай» на площади Победы. 1954 год
А теперь слово — моему отчиму Александру Антоновичу.
— 5 ноября нас шестеро набралось в кузов грузовика, и мы помчались в центр, потому что весь город гудел: ГУМ открывают! — вспоминал он 1951 год. — Однако магазин не открыли, хотя народ стоял почти сутки в огромной очереди от Немиги до Советской. Начальство внутрь магазина как-то прошло, а народ — нет. Открытие было 6-го, но мы не поехали, боялись, толпа нас раздавит. Это невозможно описать: война еще в головах была, ее сразу не выбросишь, а тут — зеркала, люстры, прилавки из дорогих пород дерева, товары со всех концов страны! Не купить, так хотя бы посмотреть.
Тогда вход-выход в ГУМ упорядочил легендарный Лев Николаевич Гинзбург, командовавший конной милицией. Личность харизматичная, достойная быть увековеченной в городской скульптуре. На белом коне, при военных медалях и орденах, зычным голосом он призвал минчан к порядку. Вместе с другими кавалеристами, стражами порядка, построил покупателей в стройную колонну. Впускал и выпускал партиями.
Эра кончается?
Теперь на месте газетного киоска у ЦУМа — вход на станцию метро
Помню, как в ноябре 1982-го мы включили телевизор и услышали, что умер Брежнев. Не знаю, как это связано, однако именно в том году 31 декабря во многих магазинах Минска был гигантский вброс дефицита. Эту хитрость советских торговцев — расчет на премии за перевыполнение плана за счет покупательской активности — мы хорошо знали. Копили денежки несколько месяцев, чтобы потратить их в последний день года. В канун 1982-го товара было прорва, тем не менее народ никак не мог насытиться. 31 декабря почти до полуночи были открыты ГУМ, ЦУМ и «Беларусь», а других универмагов и не было. Кстати, в 1982-м в Минске работали 821 магазин (из них более половины — продовольственные) и семь рынков. Много или мало? Разумеется, мало! Миллионником город стал десятью годами ранее. Так что очереди были и до Брежнева, и после него.
Долго мы ждали новую торговую волну. Она принесла обилие товаров и супермаркетов… И одновременно навсегда смыла такие минские магазины-легенды, как «Эра», «Алеся», «Синтетика», «Фантазия». Выжили «Лакомка», «1 000 мелочей» и старые добрые универмаги. Но какова их судьба будет в 2020-х?
Светлана Шидловская
19:20 21/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».