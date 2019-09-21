Кореличах ГАИ из-за Лукашенко согнала автобус с трассы: он застрял

Автобус, который застрял на полевой дороге. Скриншот видео





«В связи с визитом «президента» все дороги вблизи льнозавода были перекрыты так, что мышь не проскочит. И не только мышь, но и рейсовый пассажирский автобус Жуховичи — Кореличи. Очень сообразительные сотрудники ГАИ отправили его в объезд через лес и поле», – сообщили каналу местные жители.





По словам пассажиров, нашли их только через час. Сотрудники ГАИ вывезли людей в Кореличи на служебных машинах, а сам автобус затем вытащили спасатели МЧС.





«Мы потеряли два часа», – жалуются пассажиры.









В Кореличском участке филиала «Автобусный парк №5 города Новогрудок» Гроднооблавтотранса в разговоре с корреспондентом «Белсата» признали, что автобус «забуксовал в объезде». По словам собеседника, отставание во времени в результате составило «минут 40».





«Но мы послали второй автобус. А тот – приехала МЧС, вытащили», – заявил собеседник.





Представитель автопарка также признал, что объезд полевой дорогой был разовым.





«Сделали объезд. Полевой дорогой объезжал. Так то же небольшая трагедия. Такое часто случается», – заявил он.





Глава Беларуси 20 сентября совершил рабочую поездку в Кореличский район, где ознакомился с уборочной и делами на производстве и переработке льна и рассказал о выборах и своих отношения с семьей президента США.







