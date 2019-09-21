Кореличах ГАИ из-за Лукашенко согнала автобус с трассы: он застрял
В Кореличском районе приезд главы государства стал причиной дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает телеграмм-канал NEXTA.
Автобус, который застрял на полевой дороге. Скриншот видео
«В связи с визитом «президента» все дороги вблизи льнозавода были перекрыты так, что мышь не проскочит. И не только мышь, но и рейсовый пассажирский автобус Жуховичи — Кореличи. Очень сообразительные сотрудники ГАИ отправили его в объезд через лес и поле», – сообщили каналу местные жители.
По словам пассажиров, нашли их только через час. Сотрудники ГАИ вывезли людей в Кореличи на служебных машинах, а сам автобус затем вытащили спасатели МЧС.
«Мы потеряли два часа», – жалуются пассажиры.
В Кореличском участке филиала «Автобусный парк №5 города Новогрудок» Гроднооблавтотранса в разговоре с корреспондентом «Белсата» признали, что автобус «забуксовал в объезде». По словам собеседника, отставание во времени в результате составило «минут 40».
«Но мы послали второй автобус. А тот – приехала МЧС, вытащили», – заявил собеседник.
Представитель автопарка также признал, что объезд полевой дорогой был разовым.
«Сделали объезд. Полевой дорогой объезжал. Так то же небольшая трагедия. Такое часто случается», – заявил он.
Глава Беларуси 20 сентября совершил рабочую поездку в Кореличский район, где ознакомился с уборочной и делами на производстве и переработке льна и рассказал о выборах и своих отношения с семьей президента США.
18:49 21/09/2019
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