Google создал мощнейший в мире компьютер





Как передает Lenta.ru, об этом сообщает Financial Times.





Британская газета пишет, что расчет, на выполнение которого устройству от IBM требуется 10 тысяч лет, компьютер от Google совершил за 200 секунд, а данная информация, впервые опубликованная в научном докладе на сайте НАСА, впоследствии была удалена. Отмечается, что в настоящее время квантовый компьютер от Google способен выполнять только один технический расчет, а к решению практических задач устройство будет готово через несколько лет.





"Насколько нам известно, проведенный эксперимент представляет первое вычисление, которое может быть выполнено только на квантовом процессоре", - цитирует издание материал.









Там же говорится, что "такое серьезное ускорение по сравнению с известными классическими алгоритмами обеспечивает экспериментальную реализацию квантового превосходства в вычислительной задаче".





Газета пишет, что разработчики Google назвали свой компьютер "важной вехой на пути к полномасштабному квантовому вычислительному процессу", и предсказали, что увеличение мощи квантовых компьютеров в разы превысит показатели прогрессии, фигурирующей в законе Гордона Мура.





Financial Times указывает, что Google отказался от соответствующих комментариев.



