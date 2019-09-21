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В Речицком районе пресечена незаконная перевозка 400 бутылок водки

"Огененную воду" перевозили на частном автомобиле, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Примерно в 22:40 на автодороге М-10 «Граница РФ -Гомель-Кобрин» в районе поворота на деревню Бронное Речицкого района, инспектором ГАИ был остановлен автомобиль «Ауди А6», под управлением водителя, 1976 года рождения.


Мужчина без сопроводительных документов перевозил в салоне своего транспортного средства 400 бутылок водки объемом по 0,5 литров и 20 полиэтиленовых бутылок объемом 5 литров каждая со спиртосодержащей продукцией. 
Проводится проверка.
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