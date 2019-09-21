Не прошло и 35 лет. Арестован захватчик пассажирского самолета
Греческая полиция задержала 65-летнего ливанца, разыскивавшегося за участие в захвате самолета Trans World Airlines в 1985 году. Об этом сообщает The Huffington Post.
Злоумышленник был задержан 19 сентября на острове Миконос. Он обвиняется в авиапиратстве и похищении людей в 1985-1987 годах. Суд принял решение арестовать преступника, в настоящий момент решается вопрос о его экстрадиции в Германию.
Boeing 727 авиакомпании Trans World Airlines, направлявшийся из Афин в Рим, был захвачен террористами 14 июня 1985 года. Они приказали пилотам лететь в Бейрут и выдвинули требование: освободить заключенных из израильских и южно-ливанских тюрем. Террористы удерживали пассажиров и членов экипажа 17 дней, издеваясь и угрожая им. Также в ходе захвата был убит американский морской пехотинец, пишет lenta.ru
17:55 21/09/2019
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