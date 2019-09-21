Личные вещи или товар? Новые правила белорусской таможни

Этот вопрос регламентируется «Методическими рекомендациями по определению предназначения и стоимости товаров, перемещаемых физическими лицами», новая редакция которых вступила в силу с 15 сентября 2010 года, пишет interfax.by

Что можно ввезти через таможню как личные вещи

Согласно примечанию к этому документу, в течение месяца в качестве товаров для личного пользования физическое лицо имеет право ввезти по 1 единице не более 3 наименований предметов длительного пользования.





Под товарами длительного пользования понимаются те, которые исходя из традиционного использования, имеют срок службы более года – верхняя одежда, запасные части к транспортным средствам, также стиральные порошки, ополаскиватели, чистящие (моющие) средства в упаковках весом более 3 кг и иные товары длительного пользования, если они не входят в список, который мы приведем чуть ниже.









Что касается строительных материалов, их можно ввезти не более 3 наименований в течение месяца.





По 1 единице в календарный год допускается ввоз в качестве товаров для личного пользования следующих категорий товаров:





плиты газовые (либо электрические) кухонные, вытяжки бытовые, кухонные комбайны, печи микроволновые, духовые шкафы;

ванны, душевые кабины, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, бачки сливные;

холодильники-морозильники бытовые, холодильники бытовые, морозильники бытовые;

машины посудомоечные, машины стиральные бытовые, машины швейные бытовые;

водонагреватели бытовые;

компьютерные мониторы цветного изображения с жидкокристаллическим экраном, портативные персональные компьютеры (ноутбуки), копировально-множительная техника;

аппаратура приемная для телевизионной связи;

кондиционеры;

детские коляски (каждого вида в зависимости от возраста ребенка);

лодочные моторы.

Все это – за исключением ввезенных с уплатой совокупного таможенного платежа.





При ввозе указанных выше товаров чаще, чем 1 раз в календарный год, решение об отнесении к товарам для личного пользования принимается заместителем начальника или начальником таможни.









Критерии количества товаров для отнесения к товарам для личного пользования различными категориями лиц не относятся к перемещаемым товарам, имеющим явные признаки их использования (отсутствие упаковки, ярлыков, бирок, следы носки и т.д.), в том числе к бывшей в носке одежде, которая на вас – с учетом сезона и погодных условий.

Ввоз продуктов питания

Если частота перемещения – 1 раз в 3 месяца или реже, то беспошлинная норма ограничивается лишь 50 кг и суммой в EURO 1,5 тыс. для ввозимого личного имущества в целом.





1 раз в 2 месяца – в тех же рамках, но не более 10 кг одного наименования.





1 раз в месяц – не более 30 кг, при этом не более 10 кг одного наименования при ввозе из стран СНГ или не более 10 кг продуктов питания из иных стран.





1 раз в 15 дней – не более 10 кг.





1 раз в 7 дней и чаще – не более 5 кг.





Чаще, чем 1 раз в сутки – только на путь следования.

Что таможня оформит как товар

При этом, если по количеству и характеру б/у одежды имеются основания полагать, что указанные товары перемещаются не для личного пользования (секонд-хенд), ее, что логично, будут рассматривать в качестве товара.





Должностные лица, осуществляющие таможенные операции, при принятии решения о предназначении товаров примут также во внимание ассортимент товаров, перемещаемых физическими лицами в одном транспортном средстве.









Перемещение в одном транспортном средстве (за исключением автобусов более 12 мест и железнодорожных вагонов) трех и более единиц идентичных товаров длительного пользования, из списка тех, которые можно ввозить как личные вещи не чаще раза в год, различными физическими лицами может быть признано коммерческой партией, даже при условии соответствия их количества и частоты перемещения граждан установленным в рекомендациях критериям.





В выпуске товаров откажут лицам, не имеющих отметок о въезде на сопредельную сторону, если таковые подлежат проставлению в паспорте или документе, его заменяющем.





При выявлении лиц, перемещающихся по «зеленому» коридору и ввозящих товары длительного пользования, если последний въезд осуществлялся менее месяца назад, либо товаров, которые можно ввозить в качестве товаров для личного пользования не чаще раза в год, их направляют в «красный» коридор и предлагают произвести декларирование таких товаров с последующим внесением сведений в АС «Дока».





При определении предназначения товаров в качестве документов, подтверждающих отсутствие фактов перемещения каких-либо приобретенных товаров за определенный период времени, принимаются во внимание пассажирские таможенные декларации с отметкой о выпуске либо декларации с отказами в регистрации, выданные должностными лицами таможни. Такие декларации принимаются должностным лицам таможни в доказательство того факта, что, несмотря на частое пересечение границы, товары лицом не ввозились.

Как определяется таможенная стоимость товаров

Таможенная стоимость товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу, определяется на основании заявленной физическим лицом стоимости товаров в таможенной декларации, подтвержденной оригиналами одного или нескольких документов, содержащих сведения о стоимости товаров (договоры, спецификации, счета-фактуры, счета-проформы, коммерческие счета, товарные чеки, квитанции об оплате, описи имущества и другие).





Контроль такой стоимости осуществляется на основании сведений, содержащихся в представленных физическим лицом оригиналах документов путем проверки наличия одного или нескольких документов, подтверждающих заявленную физическим лицом таможенную стоимость товара.





Предоставляемые в подтверждение заявленной таможенной стоимости документы должны идентифицироваться с декларируемым товаром, в том числе, по виду и количеству, месту и времени приобретения.





При этом, должностное лицо таможенного органа самостоятельно определяет таможенную стоимость товаров на основании имеющейся в распоряжении таможенного органа ценовой информации на аналогичные товары (справочники, каталоги производителей/продавцов, осуществляющих розничную продажу аналогичных товаров, справочники-каталоги А/О «Евротакс», ценовая информация, предоставляемая в ГТК крупными мировыми производителями, информация по товарам, оформленным ранее, в том числе базы данных электронных сведений документов Минской центральной таможни, получаемая посредством использования информационно-поисковой системы «Запрос», информация, содержащаяся на интернет-сайтах страны приобретения товара) при наличии следующих индикаторов риска:





при отсутствии у физического лица, перемещающего товары для личного пользования, необходимых документов и (или) сведений о стоимости этих товаров;

при наличии в представленных документах исправлений, противоречий;

при наличии иных индикаторов риска, сформированных таможенными органами, дающих основания полагать, что представленные лицом документы и (или) сведения не являются достоверными.

Под аналогичным товаром понимается товар, который имеет характеристики, близкие к характеристикам ввозимого товара, то есть сопоставим с ввозимым товаром по своему назначению, применению, качественным, техническим и иным характеристикам.





Полный текст «Методических рекомендаций по определению предназначения и стоимости товаров, перемещаемых физическими лицами» можно прочитать на сайте Государственного таможенного комитета Беларуси.











