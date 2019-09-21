Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Прогиб засчитан: "Перед приездом Лукашенко новый асфальт посыпали цементом, чтобы выглядел старым"

Городской поселок несколько недель готовили к визиту, но глава государства туда так и не заглянул.

20 сентября Александр Лукашенко посетил Кореличский район. Сперва он заехал на одно из сельхозпредприятий, а затем ознакомился с работой предприятия «Кореличи-Лен».

Как рассказали «Салідарнасці» жители Кореличей, к визиту сюда главы государства городской поселок готовили несколько недель. В городском поселке все это время циркулировали слухи о разных датах приезда руководителя страны.


Но в итоге в сам райцентр Александр Лукашенко так и не заглянул, пишет gazetaby.com

Что, впрочем, не помешало милиции выставить на перекрестках посты.

— Такое впечатление, что там были милицейские чины не ниже майоров, — поделился наблюдениями местный житель.

По его словам, у льнозавода к приезду Лукашенко положили новый асфальт. А чтобы его новизна не бросалась в глаза, дорогу посыпали сверху цементом.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...
Уладзiмiр Някляеў
Предатели!
Игорь Драко
17 сентября: день, когда Беларуси стало больше
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru