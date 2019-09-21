Прогиб засчитан: "Перед приездом Лукашенко новый асфальт посыпали цементом, чтобы выглядел старым"
Городской поселок несколько недель готовили к визиту, но глава государства туда так и не заглянул.
20 сентября Александр Лукашенко посетил Кореличский район. Сперва он заехал на одно из сельхозпредприятий, а затем ознакомился с работой предприятия «Кореличи-Лен».
Как рассказали «Салідарнасці» жители Кореличей, к визиту сюда главы государства городской поселок готовили несколько недель. В городском поселке все это время циркулировали слухи о разных датах приезда руководителя страны.
Но в итоге в сам райцентр Александр Лукашенко так и не заглянул, пишет gazetaby.com
Что, впрочем, не помешало милиции выставить на перекрестках посты.
— Такое впечатление, что там были милицейские чины не ниже майоров, — поделился наблюдениями местный житель.
По его словам, у льнозавода к приезду Лукашенко положили новый асфальт. А чтобы его новизна не бросалась в глаза, дорогу посыпали сверху цементом.
16:34 21/09/2019
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