Какие женщины склонны к изменам

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Екатерина





Склонна к изменам из-за постоянного поиска мужчины сильнее себя





В поисках брутального партнёра с ярко выраженным мужским началом Екатерины (кстати, сами довольно властолюбивые) часто ошибаются при выборе фаворитов, переоценивая их. Последующее разочарование толкает Катю на измену и новый поиск достойного её мужчины, полагает специалист по изучению влияния имени на судьбу Борис Хигир.





Светлана





Женщина со сложным и противоречивым характером. Порой сама не знает, какой партнёр ей подойдёт.





В отличие от своей тёзки из баллады Жуковского, разлуки с любимым не терпит и может позволить себе измену. Но только себе! Партнёра Светлана жестоко покарает за аналогичные попытки.





Эксперт по именам Борис Хигир пояснил, что Светлану портит неуверенность в себе. Её личность и характер долго формируются, самооценка хромает. Она доверчива и ранима, переживает по пустякам, но игнорирует серьёзные проблемы, например, недальновидность и подверженность чужому влиянию. Она притягивает внимание мужчин, как магнит, чем активно пользуется для поднятия самооценки. Но глубоко в душу редко кого пускает, опасаясь не менее глубоких любовных ран. Зато, если Света всерьёз привяжется к своему избраннику, больше измен она не допустит.





Алла





Алла — крайне не равнодушна к противоположному полу.





— Благородство Аллы в вопросах верности не работает. Хотя она и не делает из секса культа, но любит эксперименты и придаёт этой сфере жизни большое значение. Девиз Аллы — гулять так гулять! — говорит специалист по именам Борис Хигир. — Она — широкая душа и любит гулять на широкую ногу. Из-за чего её многочисленные браки распадаются.





Алла неординарная, энергичная, настойчивая и могучая. Она уверена в себе, но слегка хвастлива. Любит быть в центре внимания и конкурировать с мужчинами в работе и любви. Ради стихийного секса Алла легко отложит важную встречу. Она очень импульсивна, из-за чего часто ошибается в отношениях, при этом сама очень ревнива. Если всё же Алла остепенится или будет сдерживать себя, весь её сексуальный потенциал перейдёт в фантазии о большой и всепоглощающей любви.





Мария, Белла и Карина — мстительные особы





Действуя назло, способны даже на случайную сексуальную связь.





Менее подвержена такому виду измен Маша, которая предпочитает сразу "кромсать и резать" или довольствоваться ролью жертвы... Впрочем, недолго — зависимость от мужского внимания буквально поглощает Марию. Ни Белла, ни Карина, ни Мария не переносят однообразие, а потому часто меняют партнёров.





Жанна, Жанетта





В обществе мужчин бывает застенчива и инфантильна, но стеснение быстро проходит, когда Жанну охватывает вихрь страсти.





Евгения, Александра, Яна, Юлия





Женские имена, производные от мужских, накладывают брутальный отпечаток на судьбу их носительниц, в том числе в вопросах верности, измен и сексуального поведения. По словам эксперта Бориса Хигира, из-за чрезмерной жёсткости, заложенной изначально в эти имена, их обладательницы не способны в полной мере проявить и реализовать своё женское начало в отношениях, из-за чего постоянно находятся в активном поиске.





Наталья





Имея склонность к изменам, предпочитает коротким курортным романам в стиле "всё включено" — отношения с постепенным развитием





Чаще других хранят верность Валентина, Ирина, Валерия, Татьяна, Людмила. Психологи также напоминают об обоюдной ответственности в случае супружеской неверности. Ведь желание изменить можно и спровоцировать. Чтобы избежать злого рока и не довести дело до измены, носителям потенциально "опасных" имён и их возлюбленным, рекомендуют эксперты, лучше вообще не вступать в брак и не регистрировать отношения, пока они не пройдут проверку на прочность и верность.









— Кризисы многих браков связаны с самим фактом регистрации союзов, которые ещё не укрепились. Я проводил не одно исследование на тему влияния имени на верность в браке и склонность ко лжи. Считаю, что многое зависит ещё и от отчества, — говорит Борис Хигир





По мнению эксперта, современные браки рушат гнёт ответственности, связанный с оформлением официальных отношений, и неготовность пар к серьёзным и прочным связям. Для таких пар узы брака становятся в прямом смысле цепями, пишет life.ru



