Какие женщины склонны к изменам
Эксперты назвали имена женщин, с которыми не стоит связывать свою судьбу. По их мнению, ряд индивидуальных черт характера обладательниц тех или иных имён связан с супружескими изменами и будто бы программирует на неверность.
Фото из открытого доступа
Екатерина
Склонна к изменам из-за постоянного поиска мужчины сильнее себя
В поисках брутального партнёра с ярко выраженным мужским началом Екатерины (кстати, сами довольно властолюбивые) часто ошибаются при выборе фаворитов, переоценивая их. Последующее разочарование толкает Катю на измену и новый поиск достойного её мужчины, полагает специалист по изучению влияния имени на судьбу Борис Хигир.
Светлана
Женщина со сложным и противоречивым характером. Порой сама не знает, какой партнёр ей подойдёт.
В отличие от своей тёзки из баллады Жуковского, разлуки с любимым не терпит и может позволить себе измену. Но только себе! Партнёра Светлана жестоко покарает за аналогичные попытки.
Эксперт по именам Борис Хигир пояснил, что Светлану портит неуверенность в себе. Её личность и характер долго формируются, самооценка хромает. Она доверчива и ранима, переживает по пустякам, но игнорирует серьёзные проблемы, например, недальновидность и подверженность чужому влиянию. Она притягивает внимание мужчин, как магнит, чем активно пользуется для поднятия самооценки. Но глубоко в душу редко кого пускает, опасаясь не менее глубоких любовных ран. Зато, если Света всерьёз привяжется к своему избраннику, больше измен она не допустит.
Алла
Алла — крайне не равнодушна к противоположному полу.
— Благородство Аллы в вопросах верности не работает. Хотя она и не делает из секса культа, но любит эксперименты и придаёт этой сфере жизни большое значение. Девиз Аллы — гулять так гулять! — говорит специалист по именам Борис Хигир. — Она — широкая душа и любит гулять на широкую ногу. Из-за чего её многочисленные браки распадаются.
Алла неординарная, энергичная, настойчивая и могучая. Она уверена в себе, но слегка хвастлива. Любит быть в центре внимания и конкурировать с мужчинами в работе и любви. Ради стихийного секса Алла легко отложит важную встречу. Она очень импульсивна, из-за чего часто ошибается в отношениях, при этом сама очень ревнива. Если всё же Алла остепенится или будет сдерживать себя, весь её сексуальный потенциал перейдёт в фантазии о большой и всепоглощающей любви.
Мария, Белла и Карина — мстительные особы
Действуя назло, способны даже на случайную сексуальную связь.
Менее подвержена такому виду измен Маша, которая предпочитает сразу "кромсать и резать" или довольствоваться ролью жертвы... Впрочем, недолго — зависимость от мужского внимания буквально поглощает Марию. Ни Белла, ни Карина, ни Мария не переносят однообразие, а потому часто меняют партнёров.
Жанна, Жанетта
В обществе мужчин бывает застенчива и инфантильна, но стеснение быстро проходит, когда Жанну охватывает вихрь страсти.
Евгения, Александра, Яна, Юлия
Женские имена, производные от мужских, накладывают брутальный отпечаток на судьбу их носительниц, в том числе в вопросах верности, измен и сексуального поведения. По словам эксперта Бориса Хигира, из-за чрезмерной жёсткости, заложенной изначально в эти имена, их обладательницы не способны в полной мере проявить и реализовать своё женское начало в отношениях, из-за чего постоянно находятся в активном поиске.
Наталья
Имея склонность к изменам, предпочитает коротким курортным романам в стиле "всё включено" — отношения с постепенным развитием
Чаще других хранят верность Валентина, Ирина, Валерия, Татьяна, Людмила. Психологи также напоминают об обоюдной ответственности в случае супружеской неверности. Ведь желание изменить можно и спровоцировать. Чтобы избежать злого рока и не довести дело до измены, носителям потенциально "опасных" имён и их возлюбленным, рекомендуют эксперты, лучше вообще не вступать в брак и не регистрировать отношения, пока они не пройдут проверку на прочность и верность.
— Кризисы многих браков связаны с самим фактом регистрации союзов, которые ещё не укрепились. Я проводил не одно исследование на тему влияния имени на верность в браке и склонность ко лжи. Считаю, что многое зависит ещё и от отчества, — говорит Борис Хигир
По мнению эксперта, современные браки рушат гнёт ответственности, связанный с оформлением официальных отношений, и неготовность пар к серьёзным и прочным связям. Для таких пар узы брака становятся в прямом смысле цепями, пишет life.ru
16:26 21/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».