Мужчина делал предложение возлюбленной под водой и умер

Фото: страница Kenesha Antoine в Facebook





Как отмечает издание, Стивен Вебер-младший (Steven Weber Jr.) из американского штата Луизиана решил удивить свою возлюбленную, сделав ей предложение в необычном месте. На кадрах, которые опубликовала девушка на своей странице в Facebook, видно, как мужчина, плавая в маске в неком резервуаре с водой, показывает ей через стекло табличку с предложением стать его женой и кольцо.





При этом, в какой именно момент мужчина утонул и что стало причиной его гибели, не указывается.



