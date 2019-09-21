Мужчина делал предложение возлюбленной под водой и умер
Житель США утонул, когда делал предложение своей девушке во время совместного отпуска в Танзании. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает Daily Mirror.
Фото: страница Kenesha Antoine в Facebook
Как отмечает издание, Стивен Вебер-младший (Steven Weber Jr.) из американского штата Луизиана решил удивить свою возлюбленную, сделав ей предложение в необычном месте. На кадрах, которые опубликовала девушка на своей странице в Facebook, видно, как мужчина, плавая в маске в неком резервуаре с водой, показывает ей через стекло табличку с предложением стать его женой и кольцо.
При этом, в какой именно момент мужчина утонул и что стало причиной его гибели, не указывается.
16:05 21/09/2019
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