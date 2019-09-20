Лидский ветеринар решился на протезирование конечности у собаки





Благодаря волонтерам, обреченных на одиночество хвостатых становится меньше. Многим четвероногим они дают не только новое жилье, но и помогают выздороветь. Поддерживают их в этом и ветеринары, рассказали в сюжете телеканала Лида-ТВ.





Один из таких врачей в Лиде решился на операцию по протезированию конечности у собаки, чтобы дать ей возможность передвигаться на четырёх лапах.