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Лидский ветеринар решился на протезирование конечности у собаки

«Собака бывает кусачей только от жизни собачей», — уверяют те, кто неравнодушен к бездомным животным.


Благодаря волонтерам, обреченных на одиночество хвостатых становится меньше. Многим четвероногим они дают не только новое жилье, но и помогают выздороветь. Поддерживают их в этом и ветеринары, рассказали в сюжете телеканала Лида-ТВ.

Один из таких врачей в Лиде решился на операцию по протезированию конечности у собаки, чтобы дать ей возможность передвигаться на четырёх лапах. 
s13.ru
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