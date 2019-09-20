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Припарковалась удачно, а вот выехать не получилось. Женщина въехала на автомобиле в «Евроопт»

Грациозность походки женщины, когда она входит в дверь, иногда завораживает мужчин. Но сильные эмоции, и не только у мужчин, вызывает картина, когда женщина куда-то въезжает...

И свидетелями такого случая стали жители Ганцевичей, когда женщина на машине въехала в дверь магазина «Евроопт». Да и как тут не въехать, когда вывеска так и завлекает – «Добро пожаловать!», пишет 1reg.by

Происшествие случилось около 14 часов 20 сентября на улице Матросова. Представитель компании-поставщика приехала в «Евроопт», решила свои вопросы и уже села отъезжать со стоянки.Происшествие прокомментировали в УВД Брестского облисполкома:

“По предварительной информации: 31-летняя жительница Барановичей, оставила свой автомобиль «Рено Меган» на парковочной площадке магазина «Еврооопт» и отправилась за покупками. Вернувшись, девушка завела двигатель в этот момент, со ее слов, автомобиль самопроизвольно начал движение и совершил наезд на двери магазина. В результате ДТП пострадавших нет. Автомобиль и двери магазина повреждены. В отношении водителя составлен административный материал по ч.5 ст.18.22 КоАП Республики Беларусь”.
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