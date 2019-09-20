И свидетелями такого случая стали жители Ганцевичей, когда женщина на машине въехала в дверь магазина «Евроопт». Да и как тут не въехать, когда вывеска так и завлекает – «Добро пожаловать!», пишет 1reg.by





Происшествие случилось около 14 часов 20 сентября на улице Матросова. Представитель компании-поставщика приехала в «Евроопт», решила свои вопросы и уже села отъезжать со стоянки.Происшествие прокомментировали в УВД Брестского облисполкома:





“По предварительной информации: 31-летняя жительница Барановичей, оставила свой автомобиль «Рено Меган» на парковочной площадке магазина «Еврооопт» и отправилась за покупками. Вернувшись, девушка завела двигатель в этот момент, со ее слов, автомобиль самопроизвольно начал движение и совершил наезд на двери магазина. В результате ДТП пострадавших нет. Автомобиль и двери магазина повреждены. В отношении водителя составлен административный материал по ч.5 ст.18.22 КоАП Республики Беларусь”.











