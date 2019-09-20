В указанную сумму входит только убыток за потерю лайнера, но не компенсации пассажирам, сообщает РБК. Как следует из данных издания, выплата за А321 станет крупнейшей для российского рынка авиастрахования за год. «АльфаСтрахование» еще не рассчиталась по ней полностью, пишут «Ведомости».





Компенсация за сгоревший в аэропорту Шереметьево SSJ100 составила 43,5 миллиона долларов (лайнер был застрахован в «АльфаСтраховании» и «Согазе»).





Сумма крупных страховых убытков авиакомпаний за год без учета выплат пассажирам превысила 121 миллион долларов. Сборы премий по авиакаско в 2018 году составили 150 миллионов, следует из презентации Кабачника.







