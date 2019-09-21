- На тот момент моя клиентка Мэри ждала ребенка, вместе с мужем они жили в съемном жилье, - рассказала "Комсомолке" адвокат Инна Кругленя. - Они решили приобрести жилье возле Сморгони и нашли там домик за 5500 долларов. Такой суммы у семьи не было, но деньги нужны были срочно, иначе дом купил бы кто-то другой. Клиентка стала искать варианты и нашла в интернете фирму Procredit, которая помогает быстро взять кредит.





Брокерская фирма выступает посредником между банками и клиентами, которые хотят взять кредит. Такие фирмы, по условиям договора, облегчают процесс получения кредита: анализируют кредитную историю, подбирают банк с выгодными для клиента условиями.





В фирме девушку заверили, что выдадут желаемый кредит при низкой зарплате. За консультацию брокеров клиентка должна была заплатить 10% от суммы кредита, т. е. 1500 рублей. Но только в том случае, если кредит ей выдадут.









- 25 апреля она подписала договор, отчет об оказанных услугах и акт, хотя на тот момент услугу ей еще не оказали. В условия она сильно не вчитывалась, просто поставила свою подпись в нужном месте, - продолжает адвокат.





Несколько дней от фирмы не было новостей, а 29 апреля девушке пришла эсэмэска с названиями трех банков, где ей могут выдать кредит.





- В одном из банков ей сказали, что уже не выдают такие кредиты, а в двух других предложили 4700 рублей и 9 тысяч рублей вместо 15. Ей пояснили, что не могут выдать кредит больше, так как не позволяет заработная плата. Получается, услуга консультирования брокерской компанией ей была оказана некачественно. Такие условия мои клиентку не устроили, поэтому 30 апреля она написала заявление на расторжение договора с брокерской фирмой.





Через две недели у девушки появилась возможность взять кредит самостоятельно: на работе ей повысили зарплату. Она изучила процентные ставки, обратилась в банк, и ей выдали нужную сумму - 15 тысяч рублей. Это был один из тех банков, куда девушке предлагали обратиться брокеры. Но она была уверена, что оплачивать услуги фирмы не нужно, потому что 30 апреля написала заявление о расторжении договора.









- Недавно брокерская компания подала в суд на мою клиентку: они требуют вернуть 1500 рублей за консультацию и примерно больше 3 тысяч рублей пени. Клиентка в шоке, потому что услугу ей предоставили некачественно, за что ей тогда платить?





Представитель брокерской фирмы: «Мы работаем честно и не обма ваем клиентов»





В компании Procredit отметили, что договор с клиенткой расторгнут не был.





- Она написала заявление на расторжение договора, но у нас есть 30 дней на его рассмотрение, - говорит Сергей Салейко, замдиректора ООО «Экодистри» и ООО «КоинПлейс». - В это время мы проверяем, получил ли клиент кредит. Выяснилось, что девушка кредит получила, и именно в том банке, который мы ей рекомендовали. Значит, услуга оказана, и мы имеем право получить свои деньги.





Специалист предполагает, что клиентка подала заявку в банк, и, получив положительный ответ, решила, что платить брокерам незачем.





- Практика показывает, что, когда человеку срочно нужны деньги, он готов на все. А когда получает желаемое, начинает думать, как бы выкрутиться и не платить. У нее было много времени обдумать условия договора, сумму оплаты, которая была с ней заранее согласована. Если бы клиентка была не согласна или посчитала условия кабальными, можно было отказаться.









Сергей Салейко надеется, что суд разберется в этой истории.





- У нас тысячи клиентов в месяц, если бы мы их обманывали, уже все стояли бы с транспарантами под нашим офисом. Может, и есть брокеры-мошенники, но мы работаем честно и не обманываем клиентов.





Что касается акта выполненных работ, который клиент подписывает в день заключения договора, то, по словам собеседника, он означает, что была проведена консультация и финансовый анализ.





- Мы работаем без предоплат, клиент платит только за результат. Если бы девушка, даже не расторгая договор, взяла кредит в банке, который мы не рекомендовали, претензий бы не было. Но в случае, о котором идет речь, услуга считается оказанной, но оплату мы не получили и были вынуждены обратиться в суд. Сейчас общая сумма долга - 4742 рубля с учетом основного долга, пени, госпошлины и платы за пользование чужими деньгами. Но если клиент завтра уплатит 1500 рублей основного долга, мы отзовем иск, и не будем требовать никакую пеню.