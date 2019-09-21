Высокие отношения: минчанин сделал предложение своей девушке в полете, на борту самолета
Дмитрий Турсунов и Анастасия Кабанчук знакомы четыре года. Полгода назад Дима купил кольцо, чтобы сделать Насте предложение, только не мог придумать как — хотелось красиво и неожиданно.
Идея, а точнее даже две, возникли случайно — когда пара решила слетать на отдых в Шарм-эль-Шейх. Идея первая заключалась в том, чтобы предложить руку и сердце на борту самолета, вторая — во время погружения. До суши, вернее до моря, будущий жених не дотерпел и на высоте 35 000 футов спросил у любимой: «Ты станешь моей женой?»
Фото: личный архив Анастасии Кабанчук
Настя прокричала: «Да!», пишет tut.by
Девушка работает экономистом, парень занимается продажами. Оба они очень любят Красное море, поэтому в сентябрьские холода решили немного погреться в Египте.
Рейс из Минска до Шарм-эль-Шейха был назначен на три часа утра 17 сентября. Вечером, вспоминает Анастасия, она поняла, что начинает заболевать, поэтому единственным желанием было скорей добраться до своих мест в самолете — и уснуть.
— На борту я минут 20 поспала у Димы на плече, а потом он разбудил меня, сказал, нужно отойти в туалет, — возвращается к тем событиям будущая невеста. — Я его отпустила и продолжила дремать. Спустя пару минут услышала, как меня просят выйти в проход. Сразу подумала: «Показалось». Растерялась, стала перебирать в голове, что я сделала не так, почему меня вызывают. Услышав свою фамилию второй раз, кое-как выбралась со своего места, оглянулась — и увидела в начале самолета Диму с микрофоном.
— И что дальше?
— Подумала: неужели вот сейчас это произойдет?!
— Предложение я планировал заранее, хотелось сделать для Насти маленькую сказку, — вспоминает Дмитрий. — Я заранее подготовил текст на авиационную тематику и, когда самолет взлетел, подошел к бортпроводнику и попросил разрешения воспользоваться громкой связью. Он был не против.
«Эта история началась 11 мая 2015 года. Именно тогда в безграничном пространстве два человека встретили друг друга и решили попробовать продолжить свой путь в одном направлении. За эти годы тот самый путь был разным: чистые и беззаботные участки сменялись зонами турбулентности, попутный ветер то и дело становился встречным. Пройти такой путь в одиночку невозможно: ведь, как и в экипаже воздушного судна, результат достигается благодаря доверию и слаженной командной работе. […] Поэтому именно здесь и сейчас […] я предлагаю тебе стать одним экипажем и пролететь со мной рейс под названием „целая жизнь“.
Выходи за меня!» — произнес в микрофон Дмитрий и вышел к девушке с кольцом и букетом.
— Из-за плохого самочувствия я воспринимала все очень странно, состояние шока какое-то было, даже сразу не расплакалась. Хотя это мне совсем не свойственно: я очень сентиментальная, только повод дай, — не скрывает эмоций Анастасия. — Спустя 5 минут пришло осознание произошедшего, и слезы покатились ручьем. До сих пор не верится, что эта сказка случилась именно со мной.
— До того, как сели в самолет, совсем не догадывались, какой необычный перелет вас ждет?
— Нет, Дима настолько ответственно ко всему подошел, что скрыл все детали подготовки.
Других пассажиров сюрприз от Дмитрия удивил не меньше, чем Анастасию. Они внимательно слушали его речь, а после главных слов зааплодировали.
— Особенно запомнилась женщина, которая сидела рядом с нами, — улыбается Настя. — Она сказала, мне очень повезло с молодым человеком, и ее до слез тронул его поступок. Было приятно, что она искренне разделила с нами эту радость.
Сейчас Настю и Диму ждет неделя на Красном море, а у нас только один вопрос: «Когда же свадьба?»
— С датой свадьбы пока не определились, но надеемся, это произойдет в ближайшее время, — отвечают будущие молодожены.
Екатерина Пантелеева
12:29 21/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».