Идея, а точнее даже две, возникли случайно — когда пара решила слетать на отдых в Шарм-эль-Шейх. Идея первая заключалась в том, чтобы предложить руку и сердце на борту самолета, вторая — во время погружения. До суши, вернее до моря, будущий жених не дотерпел и на высоте 35 000 футов спросил у любимой: «Ты станешь моей женой?»





Фото: личный архив Анастасии Кабанчук





Девушка работает экономистом, парень занимается продажами. Оба они очень любят Красное море, поэтому в сентябрьские холода решили немного погреться в Египте.





Рейс из Минска до Шарм-эль-Шейха был назначен на три часа утра 17 сентября. Вечером, вспоминает Анастасия, она поняла, что начинает заболевать, поэтому единственным желанием было скорей добраться до своих мест в самолете — и уснуть.





— На борту я минут 20 поспала у Димы на плече, а потом он разбудил меня, сказал, нужно отойти в туалет, — возвращается к тем событиям будущая невеста. — Я его отпустила и продолжила дремать. Спустя пару минут услышала, как меня просят выйти в проход. Сразу подумала: «Показалось». Растерялась, стала перебирать в голове, что я сделала не так, почему меня вызывают. Услышав свою фамилию второй раз, кое-как выбралась со своего места, оглянулась — и увидела в начале самолета Диму с микрофоном.





— И что дальше?





— Подумала: неужели вот сейчас это произойдет?!





— Предложение я планировал заранее, хотелось сделать для Насти маленькую сказку, — вспоминает Дмитрий. — Я заранее подготовил текст на авиационную тематику и, когда самолет взлетел, подошел к бортпроводнику и попросил разрешения воспользоваться громкой связью. Он был не против.





«Эта история началась 11 мая 2015 года. Именно тогда в безграничном пространстве два человека встретили друг друга и решили попробовать продолжить свой путь в одном направлении. За эти годы тот самый путь был разным: чистые и беззаботные участки сменялись зонами турбулентности, попутный ветер то и дело становился встречным. Пройти такой путь в одиночку невозможно: ведь, как и в экипаже воздушного судна, результат достигается благодаря доверию и слаженной командной работе. […] Поэтому именно здесь и сейчас […] я предлагаю тебе стать одним экипажем и пролететь со мной рейс под названием „целая жизнь“.





Выходи за меня!» — произнес в микрофон Дмитрий и вышел к девушке с кольцом и букетом.





— Из-за плохого самочувствия я воспринимала все очень странно, состояние шока какое-то было, даже сразу не расплакалась. Хотя это мне совсем не свойственно: я очень сентиментальная, только повод дай, — не скрывает эмоций Анастасия. — Спустя 5 минут пришло осознание произошедшего, и слезы покатились ручьем. До сих пор не верится, что эта сказка случилась именно со мной.





— До того, как сели в самолет, совсем не догадывались, какой необычный перелет вас ждет?





— Нет, Дима настолько ответственно ко всему подошел, что скрыл все детали подготовки.





Других пассажиров сюрприз от Дмитрия удивил не меньше, чем Анастасию. Они внимательно слушали его речь, а после главных слов зааплодировали.





— Особенно запомнилась женщина, которая сидела рядом с нами, — улыбается Настя. — Она сказала, мне очень повезло с молодым человеком, и ее до слез тронул его поступок. Было приятно, что она искренне разделила с нами эту радость.





Сейчас Настю и Диму ждет неделя на Красном море, а у нас только один вопрос: «Когда же свадьба?»





— С датой свадьбы пока не определились, но надеемся, это произойдет в ближайшее время, — отвечают будущие молодожены.



