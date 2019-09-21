Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Финляндия объявила войну российским волкособам

Полиция Хельсинки передала в прокуратуру области Уусимаа уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом из России в Финляндию волков и выращиванием волкособов. Об этом сообщает портал Yle.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

По его данным, дело расследуется, в частности, по статьям «Нарушение законов об охране животных», «Нарушение законов об охране животных при отягчающих обстоятельствах», «Контрабанда животных». Предполагается, что соответствующие преступления произошли в нескольких населенных пунктах Финляндии в период с июля 2016-го по январь 2019 года.

Всего по делу проходят восемь человек. Основной подозреваемой является хозяйка фермы в провинции Канта-Хяме, которая занималась выращиванием волкособов — гибрида волка и собаки. В ходе предварительного расследования было установлено, что волков для скрещивания незаконно завозили из России.


В начале января финская полиция обыскала три объекта, где, как предполагалось, разводили волкособов. В ходе обысков на одной из ферм были обнаружены 64 собаки, голуби, козы, свиньи и кошка, которые содержались в антисанитарных условиях, без воды и еды. Собственника фермы арестовали.

Выведение, содержание и продажа волкособов запрещены в Финляндии с 1 июня 2019 года. На тот момент в стране насчитывалось около тысячи таких животных. Местные жители заводили их как домашних питомцев, пишет Лента.ру.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...
Уладзiмiр Някляеў
Предатели!
Игорь Драко
17 сентября: день, когда Беларуси стало больше
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru