Финляндия объявила войну российским волкособам

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По его данным, дело расследуется, в частности, по статьям «Нарушение законов об охране животных», «Нарушение законов об охране животных при отягчающих обстоятельствах», «Контрабанда животных». Предполагается, что соответствующие преступления произошли в нескольких населенных пунктах Финляндии в период с июля 2016-го по январь 2019 года.





Всего по делу проходят восемь человек. Основной подозреваемой является хозяйка фермы в провинции Канта-Хяме, которая занималась выращиванием волкособов — гибрида волка и собаки. В ходе предварительного расследования было установлено, что волков для скрещивания незаконно завозили из России.









В начале января финская полиция обыскала три объекта, где, как предполагалось, разводили волкособов. В ходе обысков на одной из ферм были обнаружены 64 собаки, голуби, козы, свиньи и кошка, которые содержались в антисанитарных условиях, без воды и еды. Собственника фермы арестовали.





Выведение, содержание и продажа волкособов запрещены в Финляндии с 1 июня 2019 года. На тот момент в стране насчитывалось около тысячи таких животных. Местные жители заводили их как домашних питомцев, пишет Лента.ру.



