Инцидент произошел в июле текущего года: двое студентов из Конго и 33-летняя белоруска гуляли по Новополоцку, у них случилась ссора, и местный житель заступился за женщину. Африканские студенты затеяли с мужчиной драку, а один из них укусил новополочанина. В результате белорус лишился части подбородка.





Как рассказала Аржаник к гражданину Конго, который являлся студентом Полоцкого государственного университета, была применена процедура высылки из Беларуси.





Она также уточнила, что данное решение в отношении кусачего африканца было принято в интересах соблюдения общественного порядка.



