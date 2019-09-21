Студента из Конго, покусавшего жителя Новополоцка, выслали из Беларуси
Студента из Республики Конго, который покусал во время уличного конфликта жителя Новополоцка, выслали из Беларуси, сообщила исполняющая обязанности начальника отдела гражданства и миграции Новополоцкого ГОВД Ольга Аржаник, передает газета "Новополоцк сегодня".
Инцидент произошел в июле текущего года: двое студентов из Конго и 33-летняя белоруска гуляли по Новополоцку, у них случилась ссора, и местный житель заступился за женщину. Африканские студенты затеяли с мужчиной драку, а один из них укусил новополочанина. В результате белорус лишился части подбородка.
Как рассказала Аржаник к гражданину Конго, который являлся студентом Полоцкого государственного университета, была применена процедура высылки из Беларуси.
Она также уточнила, что данное решение в отношении кусачего африканца было принято в интересах соблюдения общественного порядка.
11:32 21/09/2019
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