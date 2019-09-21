



Канадские ученые из Центра восстановления мозга в Галифаксе нашли объяснение загадочной болезни, изводившей дипломатический персонал на Кубе в 2016 году. Об этом сообщает ВВС





Некоторые эксперты из США предполагали, что некая "акустическая атака" вызвала у американских дипломатов побочные эффекты, так родились слухи о секретном звуковом оружии.





Но команда канадских исследователей считает, что нейротоксины от фумигации комаров являются более правдоподобной причины таинственного недуга у дипломатов. Ученые утверждают, что вирус Зика, переносимы комарами, в то время был серьезной проблемой.





Названный в СМИ "гаванский синдром" вызывал у людей головные боли, помутнение зрения, головокружение и шум в ушах.









Тогда США заявили, что были вынуждены отправить на лечение более 12 сотрудников из своего кубинского посольства. В свою очередь, Куба опровергала любые слухи о "нападениях" со своей стороны.





После скандала дипломатические отношения между США и Кубой ухудшились.



