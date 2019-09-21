Каждый десятый пассажир в Беларуси опаздывает на самолет

"В ходе опроса 15 тысяч человек выяснилось, что чаще всего пассажиры путают дату или время вылета. Кроме того, в топе популярных ответов сон. Оказалось, что каждый десятый респондент просыпал свой рейс", - рассказали эксперты.





Участники исследования поделились историями своих опозданий на самолет. Например, турист, вылетающий из Минска в Париж на концерт любимого исполнителя, решил отметить данное событие в баре и пропустил свой утренний рейс. Другой путешественник рассказал, как захотел сэкономить на отеле и во время долгой пересадки в аэропорту настолько крепко уснул на сиденьях в зале ожидания, что не услышал объявления об окончании посадки.





Нередко пассажиры опаздывают на самолет будучи уже в аэропорту, к примеру, увлекшись шопингом в магазинах Duty Free. Так, путешественница, возвращающаяся из жарких Арабских Эмиратов, не следила за временем, а после оказалась в большой очереди на кассу. Не захотела оставлять ценные приобретения, и позже ей пришлось купить новый авиабилет.









Однако внезапно изменить туристические планы может не только собственная невнимательность. По статистике Aviasales.by, четверть белорусских путешественников, хоть раз опаздывающих на самолет, имели проблемы со связью или сталкивалась с неожиданными пробками на дорогах.



