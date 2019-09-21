Одна из них — Мария Богомолова. Как выяснило «Радыё Свабода», это первая учительница младшего сына руководителя страны Николая Лукашенко.





Мария Богомолова, Николай Лукашенко и Александр Лукашенко на хоккейном матче. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





В конце августа в СМИ был опубликован фоторепортаж с приусадебного участка Александра Лукашенко в Дроздах. Глава страны собирал урожай арбузов.





Рядом с главой государства работали молодые девушки. Часть из них пользователи соцсетей и журналисты идентифицировали почти сразу: пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, сотрудница службы дипломатического протокола Дарья Шманай, гимнастка Ксения Санкович, актриса Купаловского театра Марта Голубева, участница конкурса красоты «Мисс Весна — 2017» Дарья Кравчук, студентка факультета международных отношений БГУ Анна Иванова.





Еще об одной девушке СМИ было известно только имя — Мария Богомолова. Почти все попытки найти больше информации об этой молодой женщине разбиваются о стены таинственности.









Первого сентября 2011 года президент страны Александр Лукашенко торжественно приехал на школьную линейку в Острошицкий Городок. Как рассказывали журналисты телеканала СТВ в своем репортаже оттуда — не только в качестве руководителя страны, но и в качестве отца первоклассника.





Николай Лукашенко пошел именно в эту школу. Видеосюжет с события занял чуть более 7 минут. Также пресс-служба президента опубликовала несколько фото с мероприятия.





Фото: пресс-служба президента Беларуси





На кадрах можно заметить молодую учительницу. Ее имя не сообщалось. Подробностей об обучении Николая Лукашенко в школе после этого не было несколько лет. До того момента, пока необычный ученик не перешел в 3 «Б».





«В его классе 11 человек, Коля 12-й, — сообщал в своем репортаже из школы в Острошицком Городке портал TUT.BY. — Мальчишек шестеро. Коля на голову выше других детей. Но не самый высокий в классе — на вид, второй. Класс сопровождает молодая худощавая темноволосая местная учительница Мария Богомолова. В скромном синем плаще и короткой черной юбке в складки. Рядом с ней и Колей — всегда охранник».





Марыя Богомолава (справа) 29 августаа, 2019. Фото: БелТА





Журналистов TUT.BY пустили в школу, где учится сын руководителя страны, по случаю праздника, который ученикам организовали спасатели. Однако поговорить ни с самим Колей Лукашенко, ни с его учительницей Марией Богомоловой журналистам не удалось. Их даже не пустили на урок в 3 «Б». По словам директора школы, «туда нельзя, на третьем этаже мы не ходим, тем более не фотографируем».





Уволилась после перехода Николая Лукашенко в старшие классы?

В 2014 году Николай Лукашенко перешел в 5-й класс. Соответственно, учитель начальных классов Мария Богомолова больше не могла учить сына главы страны. На прощальной линейке в 2014 году она стоит рядом с Александром Лукашенко и его сыном Николаем.





Мария Богомолова закончила педагогический университет по специальности учитель младших классов и английского языка. Информация о Богомоловой оставалась на сайте школы до 2015 года (сейчас она доступна только в интернет-архиве). В самом учебном заведении говорить о молодой учительнице отказались.





«Давайте без комментариев все, что касается … — сказала в телефонном разговоре директор школы Екатерина Махохей. — Почему? Я вам рекомендую связаться с Марией Викторовной и лично беседовать. До свидания».





Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт тоже не стала отвечать на вопрос о том, каким образом учитель начальных классов появилась на уборке арбузов на приусадебном участке Александра Лукашенко.





После фоторепортажа с уборки арбузов Мария Богомолова исчезла из социальных сетей.









Однако молодая женщина все же попадает в объектив фотожурналистов — на крупных спортивных соревнованиях ее можно увидеть в одной ложе с президентом и его младшим сыном.



