Медики назвали первые заметные симптомы болезни Альцгеймера
Спровоцировать развитие заболевания может множество факторов, но основной причиной зачастую становится возраст.
Помимо нарушения памяти говорить о развитии болезни Альцгеймера могут ухудшение зрения, трудности с ориентацией в пространстве и логическим мышлением. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный институт старения США.
Специалисты указали, что у разных пациентов болезнь может проявляться по-разному.
— Для многих людей сигналом к началу ранней стадии болезни Альцгеймера являются не связанные с памятью аспекты когнитивного сознания, например проблема подбора слов, проблемы со зрением и ориентированием в пространстве, нарушения способности принимать решения и рассуждать логически, — приводит агентство комментарий института.
Учёные пояснили, что спровоцировать развитие болезни может большое количество факторов, в том числе генетическая предрасположенность, но основной причиной зачастую становится возраст.
Болезнь Альцгеймера характеризуется потерей когнитивных способностей, памяти и навыков самообслуживания. Согласно статистике, около трети всех людей, которые достигли 85 лет, могут страдать этим заболеванием.
10:46 21/09/2019
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