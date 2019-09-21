Медики назвали первые заметные симптомы болезни Альцгеймера

Помимо нарушения памяти говорить о развитии болезни Альцгеймера могут ухудшение зрения, трудности с ориентацией в пространстве и логическим мышлением. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный институт старения США.





Специалисты указали, что у разных пациентов болезнь может проявляться по-разному.





— Для многих людей сигналом к началу ранней стадии болезни Альцгеймера являются не связанные с памятью аспекты когнитивного сознания, например проблема подбора слов, проблемы со зрением и ориентированием в пространстве, нарушения способности принимать решения и рассуждать логически, — приводит агентство комментарий института.









Учёные пояснили, что спровоцировать развитие болезни может большое количество факторов, в том числе генетическая предрасположенность, но основной причиной зачастую становится возраст.





Болезнь Альцгеймера характеризуется потерей когнитивных способностей, памяти и навыков самообслуживания. Согласно статистике, около трети всех людей, которые достигли 85 лет, могут страдать этим заболеванием.



