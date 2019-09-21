Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Медики назвали первые заметные симптомы болезни Альцгеймера

Спровоцировать развитие заболевания может множество факторов, но основной причиной зачастую становится возраст.

Помимо нарушения памяти говорить о развитии болезни Альцгеймера могут ухудшение зрения, трудности с ориентацией в пространстве и логическим мышлением. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный институт старения США.

Специалисты указали, что у разных пациентов болезнь может проявляться по-разному.

— Для многих людей сигналом к началу ранней стадии болезни Альцгеймера являются не связанные с памятью аспекты когнитивного сознания, например проблема подбора слов, проблемы со зрением и ориентированием в пространстве, нарушения способности принимать решения и рассуждать логически, — приводит агентство комментарий института.


Учёные пояснили, что спровоцировать развитие болезни может большое количество факторов, в том числе генетическая предрасположенность, но основной причиной зачастую становится возраст.

Болезнь Альцгеймера характеризуется потерей когнитивных способностей, памяти и навыков самообслуживания. Согласно статистике, около трети всех людей, которые достигли 85 лет, могут страдать этим заболеванием.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...
Уладзiмiр Някляеў
Предатели!
Игорь Драко
17 сентября: день, когда Беларуси стало больше
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru