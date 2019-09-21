В Чашниках выложили карту района разноцветной плиткой
В Чашниках из разноцветной плитки выложили огромную историко-географическую карту района. Об этом агентству БЕЛТА рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Галина Авижа.
БЕЛТА
Карта, которая появилась около музея в историческом центре города, занимает площадь 432 квадратных метра. На её создание ушло около трёх месяцев. На карте показаны основные населённые пункты, дороги, Новолукомльская ГРЭС, в будущем появятся и другие предприятия района. Ночью красными лампочками подсвечиваются точки, где в годы Второй мировой войны были места массовых расстрелов людей, сожжённые деревни. Рядом с картой сделали смотровую площадку, с которой можно увидеть всю карту.
В этом году Чашники отмечают свой 515-летие.
10:19 21/09/2019
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