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Суд над анархистом Дмитрием Полиенко будет закрытым

Суд над активистом Дмитрием Полиенко будет закрытым. Об этом он написал в письме своей подруге Анастасии Гусевой, сообщается на правозащитном сайте "Весна".

По мнению правозащитников, это связано с тем, что на суде будут рассматриваться материалы по обвинению активиста в оскорблении представителя власти. Полиенко обвиняют в оскорблении бывшего главы МВД Игоря Шуневича.

Процесс над анархистом начнётся 25 сентября в 10.00 в Минском городском суде.

Полиенко задержали 20 марта по подозрению в особо злостном хулиганстве. По данным следствия, парень распылил газовый баллончик в лицо мужчине, который сделал ему замечание за курение на лестничной площадке.

Позже ему предъявили другие обвинения. Его обвиняют в оскорблении экс-министра внутренних дел, граффити на здании на улице Охотской и граффити в Куропатах.
euroradio.fm
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