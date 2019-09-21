Суд над анархистом Дмитрием Полиенко будет закрытым

По мнению правозащитников, это связано с тем, что на суде будут рассматриваться материалы по обвинению активиста в оскорблении представителя власти. Полиенко обвиняют в оскорблении бывшего главы МВД Игоря Шуневича.





Процесс над анархистом начнётся 25 сентября в 10.00 в Минском городском суде.





Полиенко задержали 20 марта по подозрению в особо злостном хулиганстве. По данным следствия, парень распылил газовый баллончик в лицо мужчине, который сделал ему замечание за курение на лестничной площадке.





Позже ему предъявили другие обвинения. Его обвиняют в оскорблении экс-министра внутренних дел, граффити на здании на улице Охотской и граффити в Куропатах.



