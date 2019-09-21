Вакарчук о своем концерте в Минске: Конституция мне этого не запрещает
Депутат и лидер группы "Океан Эльзы" подчеркнул, что гонораров за свои выступления не получает, как и тех выплат, которые запрещены для народного депутата.
Из открытых источников
Лидер группы "Океан Эльзы", народный депутат Святослав Вакарчук не считает нарушением свое выступление на концерте в Минске, поскольку Конституция Украины не запрещает ему это делать. Об этом политик заявил в комментарии "Радио Свобода".
"Конституция Украины позволяет народному депутату заниматься творческой деятельностью, а Бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью", - заявил Вакарчук.
Он отметил, что гонораров за свои выступления не получает, как и тех выплат, которые запрещены для народного депутата.
Лидер партии "Голос" пообещал минимально отвлекаться на концертную деятельность.
Концерт "Океана Эльзы" в Минске состоялся вечером 20 сентября.
10:00 21/09/2019
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