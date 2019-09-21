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Штурм "Зоны 51" превратился в фестиваль

Более двух тысяч человек приехали к базе ВВС США Homey Airport в штате Невада, которая больше известна как "Зона 51". Об этом сообщает агентство Associated Press.


Собравшиеся приняли участие в своеобразном штурме "Зоны 51" и фестивале, посвящённом ему. При этом реальных попыток проникнуть на территорию зоны никто из собравшихся не предпринял. Большинство прибывших людей собрались в ближайших городках Хайко и Рейчел для участия в развлекательных мероприятиях.

"Мы все понимаем, что нам нельзя пересекать ворота. Но если мы все соберёмся сегодня, послушаем музыку и выпьем пива — это уже будет успех", — приводит агентство слова одного из участников "штурма".

"Штурм" был заранее запланирован на 20-е сентября и анонсирован в соцсетях.
ru.oxu.az
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