Штурм "Зоны 51" превратился в фестиваль





Собравшиеся приняли участие в своеобразном штурме "Зоны 51" и фестивале, посвящённом ему. При этом реальных попыток проникнуть на территорию зоны никто из собравшихся не предпринял. Большинство прибывших людей собрались в ближайших городках Хайко и Рейчел для участия в развлекательных мероприятиях.





"Мы все понимаем, что нам нельзя пересекать ворота. Но если мы все соберёмся сегодня, послушаем музыку и выпьем пива — это уже будет успех", — приводит агентство слова одного из участников "штурма".





"Штурм" был заранее запланирован на 20-е сентября и анонсирован в соцсетях.



