Надежный защитник: убил пенсионера, снял на мобильник и отправил видео своей девушке
Молодой человек, совершивший в декабре 2018 года, жестокое убийство жителя Молодечно, осужден на 18 лет заключения, проинформировали в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Парень собирался доказать возлюбленной, что он сможет ее защитить, пишет kp.by
Криминальная история произошла 24 декабря прошлого года. Поздно ночью 22-летний молодечненец в пьяном состоянии проник в квартиру 64-летнего пенсионера. У парня была цель – доказать своей девушке, что он для нее лучший выбор и «надежный защитник». Силу и превосходство он решил продемонстрировать, совершив убийство.
– Преступник не менее 34 раз ногами, руками, молотков ударил погибшего. Он душил пенсионера и истязал его до тех пор, пока не убедился, что он мертв. Все действо озверевший убийца снимал на мобильный телефон, а затем переслал ролик своей девушке, – прокомментировали в пресс-службе.
Избитый мужчина умер на месте от повреждений и травматического шока. Преступника вскоре задержали и приговорили к 18 годам заключения в колонии усиленного режима.
– Обвиняемый с 14 лет четырнадцать раз привлекался к админответственности за правонарушения, связанные с пьянством. Также он какое-то время был изолирован от общества в условиях ЛТП, – добавили в Генпрокуратуре.
Приговор вступил в силу.
09:10 21/09/2019
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