Интересно, что кто-то воспринимает получающееся в результате утверждение как правдивое. Удивительно, но таких людей немало. Что вызывает сомнения у противников массового движения за здоровый образ жизни? Вполне вероятно, многие из них предполагают, что далеко не всякое занятие спортом может быть полезным, а иногда становится даже вредным. Масла в огонь подливают истории про «жертв ЗОЖа» и страшные откровения начинающих спортсменов-любителей.





Конечно, основная причина понятна всем: «правильные», активные, целеустремленные люди всегда вызывают раздражение, дискомфорт. Особенно у тех, кто проводит большую часть времени на диване, размышляя о причинах несовершенства мироздания. Но все же хотелось бы четко представлять, есть ли под неприятием ЗОЖа основания, являющиеся чем-то большим, чем нытье недовольных чужой активностью лентяев. Собеседник, которого Onliner на этот раз пригласил в рубрику «Неформат», поможет разобраться в вопросе.









Кто это?

Анастасия Ярош — кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинской реабилитации Гродненского государственного медицинского университета. Автор более 30 научных публикаций. Входит в список талантливых молодых ученых. Пропагандирует ЗОЖ. Член клуба любителей бега RUN4FUN. 6 лет добирается на работу на велосипеде. Практикует йогу. Регулярно участвует в спортивно-массовых мероприятиях.





— Недавно услышал об удивительном факте: чем более развита страна, чем эффективнее работает в ней медицина, тем больше ее граждан умирают от рака. Происходит это потому, что в странах, которые не могут похвастаться сильным здравоохранением, большинство смертей вызвано болезнями сердечно-сосудистой системы…





— Это в очередной раз подтверждает, что сама по себе статистка — достаточно скользкая тема. Высокий процент смертности от рака в развитых странах оттого, что там дольше продолжительность жизни и люди, как говорил наш завкафедрой онкологии, доживают до своего рака. А многие из наших граждан банально умирают от пьянства до того, как у них диагностируют онкологию. Манипулируя статистикой таким образом, можно сопоставить факты о том, что в развитых странах люди ведут более здоровый образ жизни и при этом чаще болеют раком, и прийти к бредовому выводу: ЗОЖ провоцирует онкологию.





— Тогда перейдем к еще одному парадоксу. ЗОЖ сегодня в тренде, и о том, что это хорошо, вряд ли кто-то будет спорить. Но все чаще я слышу, что приверженность здоровому образу жизни приводит к проблемам со здоровьем… Периодически страшилки доходят до такого: «Пил-курил себе мужик, жил счастливо, а потом побежал марафон и умер».





— Понимаю, о чем вы. У нас люди уверены, что сказка про Илью Муромца возможна — он лежал на печи 33 года, потом встал и оказался непобедимым богатырем, который победил всех и сразу. В жизни так не бывает, но принять это нелегко, хочется верить в чудо.





ЗОЖ идет во вред, как и любая другая вещь или методика, которую используют неправильно. Поэтому проблема кроется иногда в фанатизме, иногда — в глупости, в особо запущенных случаях — и в том и в другом.





— Давайте начнем с фанатизма...





— Проблемы возникают чаще с относительно здоровыми, атлетически сложенными людьми, которые себя в целом хорошо чувствуют. Недавно ко мне пришел такой пациент: стройный, атлетичный, его «экстерьер» очень подходил к занятию бегом. Он никогда не тренировался, посмотрел, что бег — это модно и круто, и полностью предался новому увлечению. Нашел в интернете план тренировок и уже через полтора месяца пробежал полумарафон, через четыре — марафон, а через полгода прооперировал колено. На этом его ЗОЖ закончился.





Я к чему веду? Начинающим марафонцам полезно помнить, откуда вообще взялась марафонская дистанция. Это печальная история про воина, который для того, чтобы передать сообщение от полководца, пробежал от города Марафона до Афин расстояние 42 километра 195 метров. Добежал, передал сообщение и умер. Потому что был не готов к дистанции, истощен боем, возможно, голоден, бежал слишком быстро. Сегодня на марафонских дистанциях также бывают случаи смерти, и в подавляющем большинстве своем такие несчастья случались из-за того, что марафонцы были не готовы к испытанию.





При этом если мы возьмем людей с лишним весом, больными спинами и суставами, то увидим: никто из них не собирается бежать марафон через четыре месяца, к своему здоровью они относятся по привычке бережно. И в результате их тренировки растягиваются на годы, сначала они вообще просто ходят, худеют, потом неспешно бегают, а после могут даже пройти триатлон и дальше трусцой добежать до глубокой старости. У нас в Гродно полно пожилых людей, которые регулярно приходят на забеги, думаю, что ту же картину можно наблюдать и в Минске.





— В чем же вы видите глупость?





— Многие люди заражены синдромом Дункана Маклауда — помните бессмертного горца из одноименного фильма? Так вот считать себя бессмертным — глупо. Масса примеров, когда молодые (и не очень) мужчины пьют-пьют-пьют алкоголь, потом вспоминают, что надо поддерживать физическую форму, бегут марафон, а после опять пьют-пьют-пьют. И свято верят, что это все пройдет бесследно для здоровья. Да, кому-то повезет, первое время будет прокатывать, но ресурс организма однозначно не бесконечный. Рано или поздно произойдет «упс!». Я знаю, например, людей, которые бегут полумарафоны, не тренируясь после двухмесячного перерыва. Такое разгильдяйство не проходит бесследно.









Также я бы добавила сюда некоторых приверженцев радикального подхода к веганству, сыроедению, праноедению и т. д. Если мы говорим о питании, то должны понимать: нет как абсолютно полезных продуктов, так и абсолютно вредных. Существует даже теория минимизации вреда, согласно которой пищевой рацион составляют из разных продуктов, рассчитывая так, чтобы нейтрализовать вред одних продуктов и усилить пользу других.





Отдельно я хотела бы отметить инстаграмозависимых. Сколько раз видела фотографии начинающих марафонцев с хештегом #всепобежали и т. п. Логика у них примерно следующая: все побежали — и я побежал. При этом, конечно, обязательно сделал красивую фоточку. А дальше у них нередко начинается не ЗОЖ, а понты. Бегают бессистемно, надрываясь, ради того, чтобы покрасоваться перед знакомыми.





Instagram ждет ваших новых рекордов, и люди реально убивают свое здоровье, надрывая жилы ради лайков… Глупость ли это? Конечно, глупость!





— Насколько я понимаю, концепция умеренности распространяется не только на бегунов. Можно ли сказать, что схожие проблемы у посетителей спортзалов?





— Конечно. Это история про людей, которые едят гамбургеры и картоху, а к весне им нужны кубики пресса или подтянутая попка. Лично видела девочек, которые участвовали в конкурсах финтес-бикини, занимали призовые места, а уже через месяц их было совершенно не узнать: висящий живот, дряблые бока… Видно, что человек не придерживается постоянно здорового образа жизни, а просто ставит галочки-достижения и сразу после этого пускается во все тяжкие.





На йогу многие приходят и говорят: «Я хочу сидеть на шпагате». Спрашиваешь: «Зачем?» Честно признаются: «В „инсте“ все сидят на шпагате, и я так хочу». В итоге они ходят на йогу не для того, чтобы успокоить внутренний диалог, прийти к гармонии с собой, а потому, что им надо сидеть на шпагате, как в Instagram. Сейчас для таких запросов появились даже отдельные группы.





— Группы по йоге «сидим на шпагате», группы по бегу «за три месяца — полумарафон»… Вам не кажется, что коммерциализированный спорт не сильно задумывается о причинах и последствиях таких вот занятий?





— Лично я считаю, что лучше попробовать сделать шаг, чем вхолостую сидеть на диване. Что касается растяжки — нет ничего плохого в том, что она у вас появилась, даже если при этом ваш внутренний мир оказался непонятым. Что касается бега — если у человека нет сопутствующих патологий, лишнего веса, противопоказаний, то при регулярных тренировках он действительно сможет через три месяца пробежать полумарафон. Другое дело — за какое время он его пробежит. Так что не считайте, что это какая-то сверхзадача…





— Из людей, которые лежат в вашем отделении с жалобами на сердце, сколько занимается спортом?





— Ни одного! На сегодняшний день у меня в отделении, которое я консультирую, лежат 40 человек с последствиями инсультов и инфарктов, и абсолютное большинство из них пили, курили, ели все что попало. Всем известно, что неконтролируемая артериальная гипертензия приводит к инсульту, но многие все равно не принимают таблетки, ведь это «вредно!».





Но есть другая показательная история. Я была в санатории, туда приезжали люди, которые неожиданно решили изменить свою жизнь и оздоровиться в кратчайший срок. Буквально — потребовали: «Лечите меня полностью!» Некоторые взялись за оздоровление с энтузиазмом, достойным лучшего применения: «Давайте мне не пять процедур, а десять», «Колите мне не два укола с витаминами, а пять!», «Я бегать буду не только утром, но и в обед и еще вечером».









Одна из отдыхающих, успешная московская бизнесвумен, пять лет работала без выходных. Приехав в санаторий, решила по привычке потратить время максимально эффективно. Она требовала от медицинского персонала такого же «выхлопа», как и от своих подчиненных в офисе: «У меня есть три недели, вы должны меня за это время восстановить полностью!» Человек просто не мог (или не хотел) понять, что оздоровительные факторы имеют плавный накопительный эффект, их нельзя загрузить в себя оптом и получить мгновенный результат. Несмотря на предупреждения медиков, она взяла на себя излишнюю нагрузку и в итоге получила ишемический инсульт прямо в санатории. Считайте, у нее случилась передозировка оздоровлением и организм не выдержал.





— Какие болезни и травмы наиболее распространены у людей, которые практикуют нездоровый (простите за каламбур) ЗОЖ? Откуда ждать опасность в первую очередь?





— В основном ЗОЖ сегодня распространяется на бег и тренажерный зал. У бегунов это, как правило, травмы суставов и связочного аппарата — убитые колени, голеностопы, ахиллы и спины. Если это качалка — добавьте последствия неадекватной фармподдержки. Еще одна большая опасность для качков — яростные сушки, которые очень плохо влияют на суставы.





В женском фитнесе порой доходит до страшного, одна спортсменка может спросить у другой: «У тебя месячные на сушке пропали?» Та ответит «нет» и получит укор: «Значит, плохо сушилась».





Представьте уровень жести, когда девочки осознанно, ради достижения результатов истязают свой организм настолько, что он отказывается от функции размножения, бросая все ресурсы на выживание. Это уже точно не про здоровье.





Ну и если говорить о еще более серьезных последствиях, то можно вспомнить о самых тяжелых случаях — острой сердечной недостаточности, инфаркте на фоне запредельных нагрузок и — как результате — летальном исходе.





— Правильно ли я понимаю, что, энергично приступая к ведению здорового образа жизни, в группу риска попадают люди организованные и целеустремленные?





— Да, именно так. Особенно те, кто в силу своей профессии привык к получению быстрых результатов через приложение сверхусилий. Например, бизнесмены, которые умеют мобилизоваться, поставить цели и идти к ним, невзирая ни на что. Недавно к нам пришел лечиться один такой молодой бизнесмен. Парень спортивного сложения решил заняться бегом. Он занимался всего месяц, но стремительно наращивал темп день ото дня и в итоге пробежал 10 километров. На следующий день был вынужден обратиться к травматологам: сильный болевой синдром, отек, воспаление коленных суставов…









Часто мы сталкиваемся с такой моделью поведения: приходят люди на программу похудения и говорят: «Пройдут две недели, муки закончатся, и я опять буду жрать картошечку!» Это зожники на месяц, которые склонны к резким импульсивным действиям, но не к долгой работе. Они сбрасывают вес, пробегают полумарафон, а после вновь укладываются на диван пить пивко и есть сосиски с макарошками.





Есть простой принцип: вспомните, сколько лет вы вели нездоровый образ жизни. Примерно столько же времени понадобится, чтобы окончательно восстановиться. Возможно, кого-то эти сроки испугают (и конечно, отчасти их действительно можно сократить), но все же стоит понимать, что дорога к здоровому образу жизни — это не импульсивный поступок, необходимость сделать кратковременное усилие. Настоящий ЗОЖ — это долгая и монументальная перемена в вашей жизни…





— Многих такие глобальные перемены могут испугать…





— Могут, но только в том случае, если они чувствуют себя обделенными. Люди путаются, не понимая, что ЗОЖ — это перманентное состояние души, настроение, а не борьба и преодоление себя. Не надо воевать с собой, потому что если оздоровление будет происходить насильно, ничем хорошим это не закончится.





Для того, чтобы правильно начать, во-первых, примите на себя ответственность за свое здоровье. Абсолютное большинство пациентов свято верят, что эту ответственность несу за них я, участковый терапевт, Министерство здравоохранения и лично сам президент. Все кто угодно, только не сами обладатели этого самого здоровья. Люди готовы пить-курить десятилетиями, а после искренне негодуют, когда в больнице им не обещают исцеление за две недели.









Это поведение инфантильных детей, пора взрослеть! Приняв, что никто о вас не позаботится лучше вас самих, вы примете и то, что спортом занимаетесь не для Instagram и понтов, а для того, чтобы наслаждаться полноценной жизнью как можно дольше. К слову, ко мне приходили несколько пациентов, которые совершенно осознанно гробили свое здоровье, понимая последствия и принимая их. Это их выбор, я его уважаю, хоть и не разделяю такого подхода.





Следующим этапом стоит выбор. Спорт в первую очередь должен приносить человеку удовольствие. Проблема заключается в том, что для большинства ЗОЖ заканчивается на первой попытке: один поплавал в бассейне — не понравилось, второй пробежался несколько раз — понял, что не лежит душа, третий сходил в качалку и не ощутил никакого кайфа. И все! Я часто слышу от людей: «Йога — не мое». Спрашиваю: «А ты пробовал?» — оказывается, что нет. А после притаскиваешь человека на занятие и видишь, как он получает море удовольствия. Я это к тому говорю, что кайф от ЗОЖа могут поймать все, просто у каждого он свой. Это не обязательно будет бег, плавание или качалка. Может быть, вам понравятся велопрогулки, петанк, скандинавская ходьба или настольный теннис. Когда вы найдете занятие по душе, то нацелитесь правильно — не на результат, а на процесс…





В заключение я все же хотела бы отметить. Да, триатлон — это не совсем здоровая вещь, да и марафоны нужны далеко не всем, но многие спортсмены-любители, с которыми я знакома лично, выбирают такой сложный и интенсивный ЗОЖ как меньшее из зол. Они, по сути, сделали триатлон своей зависимостью сознательно, чтобы отказаться от другой зависимости — сигарет, алкоголя или наркотиков.



