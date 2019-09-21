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СК ответил на критику Лукашенко

Следственный комитет (СК) Беларуси выработал новые меры по повышению эффективности работы с учетом критических замечаний президента Беларуси Александра Лукашенко, высказанных на совещании в августе текущего года, сообщила пресс-служба СК в пятницу.

"На внеочередном заседании высшего совещательного и распорядительного органа ведомства озвучены пути устранения существующих негативных моментов и тенденций в деятельности Следственного комитета, с учетом критических замечаний президента Республики Беларусь Александра Лукашенко",  - говорится в сообщении СК.


Так, планируется пересмотреть основания для применения меры пресечения в виде заключения под стражу и расширить практику применения альтернативных мер пресечения. При рассмотрении вопроса о продлении срока содержания под стражей будет оцениваться реальная необходимость продления и возможность отмены либо изменения меры пресечения. Планируется исключить из практики наполнение материалов проверок и уголовных дел документами, не имеющими прямого отношения к преступлению. Кроме того, СК намерен "исключить в служебной деятельности любые формы требований от подчиненных выполнения каких-либо показателей и применение к ним мер реагирования на основании лишь формального их недостижения".

"Также поручено проработать вопросы о дальнейшем совершенствовании уголовного и уголовно-процессуального законодательства, в том числе максимального использования безбумажных технологий и определения единых подходов к сбору достоверных и достаточных доказательств по уголовным делам коррупционной направленности", - проинформировали в СК.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа на совещании подверг жесткой критике деятельность правоохранительных органов, в том числе рассказал о фактах фальсификации доказательств, и пригрозил силовикам "жесточайшими решениями".

"Смотрите, как звучит: то, против чего должны правоохранители бороться, им вменяется в вину. Оказание давления на участников уголовного процесса - подозреваемых, обвиняемых, сторону защиты, а также судей", - сказал Лукашенко.
interfax.by
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