В Польше магазины будут отдавать бедным непроданные продукты

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Сейм Польши принял закон, согласно которому магазины будут обязаны отдавать непроданную продукцию на социальные нужды, сообщает Rzeczpospolita.

Мера затронет и товары непригодного к продаже вида и с заканчивающимся сроком годности.

Первые два года вступивший в силу закон будет распространяться только на крупные магазины площадью более 400 кв. м. Затем действие нормативного акта распространится и на более мелкие торговые точки.

Нарушителям закона будет грозить штраф за каждый выброшенный килограмм продуктов.

Власти предлагают предприятиям самостоятельно выбрать благотворительную организацию, которой они будут отдавать товар, пишет korrespondent.net



