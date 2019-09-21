В Польше магазины будут отдавать бедным непроданные продукты
Магазины в Польше обязали отдавать нуждающимся продукты Магазины обязаны выбрать неправительственную организацию и заключить с ней контракт на передачу товаров.
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Сейм Польши принял закон, согласно которому магазины будут обязаны отдавать непроданную продукцию на социальные нужды, сообщает Rzeczpospolita.
Мера затронет и товары непригодного к продаже вида и с заканчивающимся сроком годности.
Первые два года вступивший в силу закон будет распространяться только на крупные магазины площадью более 400 кв. м. Затем действие нормативного акта распространится и на более мелкие торговые точки.
Нарушителям закона будет грозить штраф за каждый выброшенный килограмм продуктов.
Власти предлагают предприятиям самостоятельно выбрать благотворительную организацию, которой они будут отдавать товар, пишет korrespondent.net
08:14 21/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».